Eskişehir'de Eşini ve Kızını Yaralayan Kişiyi Engelleme Girişimi Sonucu Yaralanan Gençlere Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Eşini ve Kızını Yaralayan Kişiyi Engelleme Girişimi Sonucu Yaralanan Gençlere Hapis Cezası

Eskişehir\'de Eşini ve Kızını Yaralayan Kişiyi Engelleme Girişimi Sonucu Yaralanan Gençlere Hapis Cezası

Eskişehir'de 2022 yılında eşini ve kızını yaralayan kişiyi engellemek isterken bıçakla yaraladıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılandıkları davada 5 yıl hapse mahkum edilen Tolga Daşkıran ve 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan arkadaşı Hüseyin Şahin hakkındaki mahkumiyet kararları kesinleşti.

26.04.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 2022 yılında eşini ve kızını yaralayan kişiyi engellemek isterken bıçakla yaraladıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılandıkları davada 5 yıl hapse mahkum edilen Tolga Daşkıran ve 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan arkadaşı Hüseyin Şahin hakkındaki mahkumiyet kararları kesinleşti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Mayıs 2023'teki duruşmada haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak, tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi'ye (63) "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay, onu engellemeye çalışan gençlerden Tolga Daşkıran'a (20) "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 5 yıl, arkadaşı Hüseyin Şahin'e (20) "kasten yaralama"dan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası kararlarını, taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya üzerinden inceledi.

İncelemenin ardından 2. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin verdiği kararları hukuka uygun bularak onadı.

Mahkumiyet kararlarının kesinleşmesinin ardından gençler, aileleriyle Eskişehir Adalet Sarayı'na geldi.

Tolga Daşkıran, gazetecilere, hapis cezasının onanmasına üzüldüğünü belirterek, Türk adaletine güvendiğini söyledi.

Daşkıran'ın annesi Nazire Kurt ise oğlunun cezaevine girecek olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Adalete güveniyorum. Oğlum 5 yıl hapis cezası almayı hak etmedi. Oğlum bir şey yapmadı ve can kurtardı. İki kadının canını kurtardı. Oğlum cezaevinden çıkacaktır." diye konuştu.

Daşkıran'ın avukatı Muhammet Serkan İleli de olayı hatırlatarak, gençlerin meşru müdafaa kapsamında hareket ettiklerini savundu.

Onları üzülerek cezaevine teslim etmek zorunda olduklarını aktaran İleli, şunları kaydetti:

"Karara saygımız sonsuz ancak herkesin vicdanı, sosyal medya, kamuoyu herkes burada vicdanlarına ters bir karar olduğunu düşünüyor. 20 yaşında bir genç, 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılacak. Hüseyin 1 ay sonra üniversite sınavına girecek. Belki bu gençlerin hayatı kararacak. Meşru müdafaa hükümlerini uygulanmadı. Meşru müdafaa hükümleri uygulansaydı zaten bugün bunları burada konuşmuyor olacaktık. Beraat olacaktı."

Aileleri ve yakınlarıyla vedalaşan 2 arkadaş, polis tarafından cezaevine teslim edildi.

Olay

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat 2022'de Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, eşi Shahnaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaralamıştı. Buna tanıklık eden Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin, Abdulkadir Ahmadi'ye engel olmak istemişti. Abdulkadir Ahmadi gençler tarafından bıçakla yaralanmıştı.

Şahin'in de yaralandığı olayın ardından tutuklanan Daşkıran, avukatının itirazı üzerine bir gün sonra tahliye edilmişti. Abdulkadir Ahmadi ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Abdulkadir Ahmadi ile tutuksuz sanıklar Daşkıran ve Şahin, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamanın ardından dava dosyası, avukatların itirazı üzerine istinaf incelemesine gönderilmişti.

Kaynak: AA

Hüseyin Şahin, Eskişehir, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Eşini ve Kızını Yaralayan Kişiyi Engelleme Girişimi Sonucu Yaralanan Gençlere Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
11:20 Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe’ye geri dönüyor Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:35:49. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Eşini ve Kızını Yaralayan Kişiyi Engelleme Girişimi Sonucu Yaralanan Gençlere Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement