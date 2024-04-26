Eskişehir\'de Eşini ve Kızını Yaralayan Kişiyi Engelleme Girişimi Sonucu Yaralanan Gençlere Hapis Cezası

Güncel

Eskişehir'de 2022 yılında eşini ve kızını yaralayan kişiyi engellemek isterken bıçakla yaraladıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılandıkları davada 5 yıl hapse mahkum edilen Tolga Daşkıran ve 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan arkadaşı Hüseyin Şahin hakkındaki mahkumiyet kararları kesinleşti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Mayıs 2023'teki duruşmada haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak, tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi'ye (63) "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay, onu engellemeye çalışan gençlerden Tolga Daşkıran'a (20) "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 5 yıl, arkadaşı Hüseyin Şahin'e (20) "kasten yaralama"dan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası kararlarını, taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya üzerinden inceledi.

İncelemenin ardından 2. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin verdiği kararları hukuka uygun bularak onadı.

Mahkumiyet kararlarının kesinleşmesinin ardından gençler, aileleriyle Eskişehir Adalet Sarayı'na geldi.

Tolga Daşkıran, gazetecilere, hapis cezasının onanmasına üzüldüğünü belirterek, Türk adaletine güvendiğini söyledi.

Daşkıran'ın annesi Nazire Kurt ise oğlunun cezaevine girecek olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Adalete güveniyorum. Oğlum 5 yıl hapis cezası almayı hak etmedi. Oğlum bir şey yapmadı ve can kurtardı. İki kadının canını kurtardı. Oğlum cezaevinden çıkacaktır." diye konuştu.

Daşkıran'ın avukatı Muhammet Serkan İleli de olayı hatırlatarak, gençlerin meşru müdafaa kapsamında hareket ettiklerini savundu.

Onları üzülerek cezaevine teslim etmek zorunda olduklarını aktaran İleli, şunları kaydetti:

"Karara saygımız sonsuz ancak herkesin vicdanı, sosyal medya, kamuoyu herkes burada vicdanlarına ters bir karar olduğunu düşünüyor. 20 yaşında bir genç, 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılacak. Hüseyin 1 ay sonra üniversite sınavına girecek. Belki bu gençlerin hayatı kararacak. Meşru müdafaa hükümlerini uygulanmadı. Meşru müdafaa hükümleri uygulansaydı zaten bugün bunları burada konuşmuyor olacaktık. Beraat olacaktı."

Aileleri ve yakınlarıyla vedalaşan 2 arkadaş, polis tarafından cezaevine teslim edildi.

Olay

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat 2022'de Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, eşi Shahnaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaralamıştı. Buna tanıklık eden Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin, Abdulkadir Ahmadi'ye engel olmak istemişti. Abdulkadir Ahmadi gençler tarafından bıçakla yaralanmıştı.

Şahin'in de yaralandığı olayın ardından tutuklanan Daşkıran, avukatının itirazı üzerine bir gün sonra tahliye edilmişti. Abdulkadir Ahmadi ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Abdulkadir Ahmadi ile tutuksuz sanıklar Daşkıran ve Şahin, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamanın ardından dava dosyası, avukatların itirazı üzerine istinaf incelemesine gönderilmişti.