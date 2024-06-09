Eskişehir\'de Onur Yürüyüşüne Polis Müdahalesi: 10 Kişi Gözaltına Alındı

Güncel

Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

ESKİŞEHİR'de 'Onur yürüyüşü' adı altında toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup, uyarılara rağmen dağılmayınca polis müdahale etti. LGBT bayrakları açarak sloganlar atan 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Ulus Anıtı önünde toplandı. Onur yürüyüşü adı altında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup üyeleri LGBT bayrakları açarak sloganlar attı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Ulus Anıtı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. Ancak grup, slogan atıp yürüyüş yapmak isteyince Çevik Kuvvet ekipleri müdahale edildi. Polis ekiplerince izinsiz gösteri yapmak isteyen 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.