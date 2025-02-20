Eskişehir'de İzmarit Atana 2.953 Lira Ceza Kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'de İzmarit Atana 2.953 Lira Ceza Kesildi

Eskişehir'de zabıta ekipleri, yere sigara izmariti atan vatandaşlara 2 bin 953 lira idari para cezası keserken, ilginç diyaloglar ve tepkiler yaşandı. Bazı vatandaşlar cezayı kabul ederken, kimileri ise durumdan habersizdi.

20.02.2025 19:47
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İzmariti yere atıp ceza yiyen ve sigara yakan vatandaş: "Yere atarsam bunun da parasını öderim"

İzmariti yere atanlara 2 bin 953 lira ceza yazıldı, ilginç anlar ortaya çıktı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de zabıta ekiplerince yere sigara izmariti atanlara 2 bin 953 lira idari para cezası kestiği çalışmalarda kimisi ceza yiyen eşine kızdı, kimisi bir daha atarsam parasını da veririm dedi, bazıları da arkadaşlarını arayıp uyarıda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi ortak karar aldıkları kararla yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu atan vatandaşlara zabıta tarafından 2 bin 953 lira idari para cezası kesileceğini duyurmuştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince dün bu kararla alakalı çalışma yapıldı. Sivil ekiplerce Espark AVM önünde yapılan çalışmalarda vatandaşlar izlenirken, yere sigara izmariti atan vatandaşlara işlem yapıldı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmalarda 15 kişiye işlem yapıldı

Kimisi ceza eşine yiyen kızdı kimisi diğer arkadaşlarını arayıp uyardı

İşlem yapan vatandaşlardan bazıları hatasını kabul edip çalışmayı yerinde bulurken, bazıları ise kararı duymadığını belirtti. Öte yandan çalışmalarda ilginç görüntülerde ortaya çıktı. Sigara izmaritini yere attığı, için 2 bin 953 lira idari para cezası kesilen vatandaşlardan biri, işlem yapılırken bir sigara daha yakarken, "yere atarsam bunun da parasını öderim" dedi. Yine çalışmalarda işlem yapılan vatandaşın eşi, kocasına kızarak, "hadi eve gidelim tadım kaçtı" dedi. Arkadaşı ceza yiyen vatandaş ise diğer arkadaşlarını arayıp, bahse konu bölgede ceza yazıldığı konusunda uyarıda bulundu. Ceza yiyenleri görenler ise çöp kutuları önünde yoğunluk oluştu.

"Bir daha atarsak bedelini öderiz"

İşlem yapılırken sigara yakan Kamil Kayıhan, "Bir daha atarsak bedelini öderiz. Bu işe biraz daha mali olarak bakıldığını düşünüyorum. Bir, iki kişiye ceza yazmakla çözülecek bir şey değil" dedi.

Arkadaşı ceza yiyen Ömer Belli, "Bilinçli olsak daha güzel olur. Bu cezayla iş fırsata çevrilmemeli. Başka şeylerde de bu şekilde uygulama olmalı. Atılmaması daha iyi, bence de atmasınlar. Bilinçli olmaları lazım. Arkadaşım bir daha inşallah yere izmarit atmaz" ifadelerini kullandı.

"Artık daha çok dikkat edeceğim"

Kararı bildiğini fakat dalgınlığına geldiğini söyleyen bir başka vatandaş, "Az önce izmariti yere attım. Çöp kutusunu aradım, göremedim. Kararı biliyordum ama dalgınlığıma geldi. Belediyenin işi kolaylaştırması lazım. İzmarit atacak daha çok yer olursa daha iyi olur. Yere izmarit atmayın" dedi.

Karardan haberi olmayan bir başkası ise "İzmariti yere attığımdan dolayı ceza yedim. Karardan haberim yoktu, ilk defa duydum. Genelde çöp kutusu bulduğum zaman orada söndürüyorum. Artık daha çok dikkat edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3-sayfa, Güncel, Zabıta, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de İzmarit Atana 2.953 Lira Ceza Kesildi - Son Dakika

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