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Eskişehir'de Kamyon Otobüse Çarptı: 10 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kamyon Otobüse Çarptı: 10 Yaralı

Eskişehir'de bir maden ocağından çıkan kamyon, yol ayrımında Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs devrilirken, sürücü ile 10 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir\'de Kamyon Otobüse Çarptı: 10 Yaralı
06.01.2024 - 18:48,  Güncelleme: 18:50
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ESKİŞEHİR'de, maden ocağından çıkan kamyon, yol ayrımında Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs devrilirken, sürücü ile 10 yolcu yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı İmişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Maden ocağından çıkan Selçuk Y. idaresindeki 26 RT 797 plakalı kamyon, yol ayrımına gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Uğur S. yönetimindeki 26 EBB 177 plakalı halk otobüsüne çarptı. Savrulan otobüs devrilerek yan yattı. Kazada otobüs sürücüsü Uğur S. ile araçta bulunan 10 yolcu yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kamyon Otobüse Çarptı: 10 Yaralı - Son Dakika
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