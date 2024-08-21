Eskişehir\'de Şarampole Yuvarlanan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

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ESKİŞEHİR'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada ağır yaralanan sürücüsü Muharrem Büyükcan (79), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir- Ankara karayolu Kanlıpınar mevkisinde meydana geldi. Muharrem Büyükcan yönetimindeki 43 BD 478 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Muharrem Büyükcan, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Büyükcan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.