Eskişehir'de 'Şehir Paylaşmaktır' Projesi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) örnek dayanışma uygulaması "Şehir Paylaşmaktır" kapsamında erzak kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır sürdürdüğü örnek dayanışma projesi "Şehir Paylaşmaktır" dayanışmasını yeniden hayata geçirdi. Ekonomik krizden ve hayat pahalılığından etkilenen vatandaşlara umut olan uygulama kapsamında hayırseverlerin internet üzerinden satın aldığı erzak kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

"Şehir Paylaşmaktır" kolisinin içeriğindeki ürünler, Türkiye'nin dört bir yanından kooperatiflerle çalışan Büyükşehir Belediyesi Üretici Market'lerden temin ediliyor. Kolinin içinde ise 5 kg buğday unu, 1 kg nohut, 1 kg fasulye, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg bulgur, 1 kg pirinç, 1 kg çay, 500 gram erişte, 500 gram makarna, 2 lt ayçiçek yağı ve domates salçası bulunuyor.

Gıda kolisi almak isteyen yardımseverler, Eskişehirli üreticiler başta olmak üzere 35'in üzerinde üretici kooperatifinin tereyağından kurutulmuş meyveye, bakliyattan tarhanaya yüzlerce ürünün bulunduğu Üretici Marketlerden bizzat giderek veya 'sehirpaylasmaktir.eskisehir.bel.tr' internet adresi üzerinden bin 100 TL karşılığında bir koli satın alımı yapabiliyor.

Kolilerin içinde bulunan ürünlerle yerel üreticilerin ve kooperatiflerin desteklendiğini belirten EBB Bütçe İçi İşletmeler Şube Müdürü Burçin Danacı, şunları söyledi:

"Üretici Marketler iyilik zincirinin ilk halkasıdır. Başkanımız Ayşe Ünlüce önderliğinde paylaşım kolilerimizi başta Eskişehir'in ilçeleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından üretici kooperatiflerden temin ettiğimiz ürünlerden oluşturduk. Kolilerin içinde Beylikova'dan kuru fasulye, Mihalıççık'tan nohut gibi tamamen yerel üreticiyi destekleyen ürünler var. Hayırsever vatandaşlarımız online veya bizzat Üretici Marketlere gelerek koli satın alabiliyor ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyoruz."

Hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların arasında köprü görevi gördüklerini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop ise şu bilgileri verdi:

"Şehir Paylaşmaktır kampanyamızla Üretici Marketimiz tarafından Türkiye'nin dört bir yanından tedarik edilen kaliteli gıda ürünlerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız tarafından alınan ürünlerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması bizlere çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Omuzlarımıza yüklenen bu sorumluluk doğrultusunda, Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzman personel tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenmesinde sosyal inceleme yöntemini kullanıyor; bize başvuruda bulunan vatandaşların İçişleri Bakanlığı Sosyal Yardım Takip Modülü üzerinden gelirlerini, farklı kurumlardan aldıkları sosyal yardımları, haneye kayıtlı araç, tarla, vb. bilgilerini görüyor ve ikamet adreslerini ziyaret ederek sosyal incelemeyi tamamlıyoruz. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza, hayırsever vatandaşlarımızın bağışladığı Şehir Paylaşmaktır gıda kolileri ekiplerimiz tarafından teslim ediliyor."