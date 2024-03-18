Eskişehir\'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi

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Eskişehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Eskişehir Hava Şehitliği'nde düzenlenen törende Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Personel Yarbay Bahadır Aykut konuşma yaptı.

Müftülük görevlilerince dua edildiği törende, Vali Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Aksoy ve beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bıraktığı törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

Sivrihisar ilçesinde de şehitlik ve Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen anma törenlerinde Kaymakam Hüseyin Sayın, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, Hava Meydan Komutanı Albay İsmail Haldun Maden ile diğer ilgililer yer aldı.