Eskişehir'de sokakta çalıştırılan 3 çocuk tespit edildi, eğitime kazandırıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de sokakta çalıştırılan 3 çocuk tespit edildi, eğitime kazandırıldı

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Eskişehir Valiliği, 1-30 Eylül 2026'da sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocuklara yönelik çalışmalarda 3 çocuk tespit edildiğini ve 112'ye 24 ihbar yapıldığını bildirdi. Çocuklar sağlık taraması ve aşıya yönlendirildi, zorunlu eğitim çağındakiler eğitime kazandırıldı.

Eskişehir'de eylül ayında sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 3 çocuk tespit edildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocuklara yönelik çalışmalar yürütüldü.

Çocukların sokakta çalıştırılması veya dilendirilmesine ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 24 ihbar yapıldı.

Çalışmalar kapsamında sokakta çalıştırıldığı veya dilendirildiği belirlenen 3 çocuk, sağlık taraması ve aşı uygulamasına yönlendirildi. Zorunlu eğitim çağında olduğu belirlenen bu çocuklar eğitime kazandırıldı.

Kaynak: AA
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