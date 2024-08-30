Eskişehir'de Ters Yöne Giren Sürücü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Ters Yöne Giren Sürücü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Geniş Video İzle

Eskişehir'de ters yöne giren bir sürücü, karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 89 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma devam ediyor.

30.08.2024 02:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİŞEHİR'de ters yöne giren sürücüsünün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada yolculardan Mehmet Ali Kale (89) hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta meydana geldi. Sokağa ters yönden giren O.D. (64) yönetimindeki 43 PB 907 plakalı otomobille, karşı yönden gelen M.R.O. (44) yönetimindeki 26 GR 660 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede 43 PB 907 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Kale'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü O.D. ise itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan O.D. ve araçtaki F.K. (44) ile diğer otomobildeki sürücü M.R.O., M.E.O (8), M.F.O. (8) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kale'nin cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Eskişehir\'de Ters Yöne Giren Sürücü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 5 Yaralı
Kaynak: DHA

Eskişehir, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Ters Yöne Giren Sürücü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
21:54 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 03:46:20. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Ters Yöne Giren Sürücü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement