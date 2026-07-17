Eskişehir\'de Trafik Kazası: Sürücüye 5 Yıl 4 Ay Hapis

ESKİŞEHİR'de otomobille kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş'a (35) çarpıp ölümüne neden olan Emine A. (48), tutuklu yargılandığı davada 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezayla birlikte Emine A., yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi adli kontrol tedbirleriyle tahliye edildi.

Kaza, mayıs ayında, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Emine A., kullandığı 26 EJ 341 plakalı otomobille ters yöne girip kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş'a çarptı. Otomobille bir iş yerinin duvarı arasında sıkışan Kurtulmuş, hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Emine A. ise yaralandı. Emine A., tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

Emine A. hakkında, Eskişehir 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Emine A., Gökçe Kurtulmuş'un yakınları ile taraf avukatları katıldı. Son savunmada yine otomobil freninin tutmadığını ve direksiyonunun kilitlendiğini ifade eden sanık Emine A., teknik nedenlerle kazanın meydana geldiğini öne sürdü.

'PİŞMANLIK İFADESİ GÖRÜLMEDİ'

Mahkeme, tutuklu sanık Emine A.'da pişmanlık göremediğini belirterek, "Asli kusuru bakımından pişmanlığının gözlemlenmemesi ve suçun işlenişindeki özellikler göz önüne alındığında iyi hal uygulamasına yer olmadığına karar verildi" denilerek iyi hal indirimi uygulamadı. Emine A., mahkemece 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ehliyetine 1,5 yıl süreyle el konulan Emine A., cezayla birlikte hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konut terk etmeme adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

GÖKÇE'NİN ANNESİ, KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Gökçe'nin annesi Türkan Uzcan çıkışta mahkemenin kararına tepki göstererek, "Kızımın yaya kaldırımında, pisi pisine bu kadar kötü bir şekilde öldürülmesi ve arkasından da sürücünün serbest bırakılması, kabul edilir bir şey değil. Arka arkaya 5 kusuru var. Ters yola giriyor, ondan sonra karşıya geçiyor, orada ters sokağa giriyor. Burada 5 kişi ölebilecekken kızıma denk geliyor, ötekiler kaçabiliyor. Bu kadar basit mi serbest bırakılması? Yani Türkiye'miz bu kadar kötü duruma mı düştü? Hiç ceza yok, caydırıcı ceza yok. O zaman, duyduğum kazalar çok normal. Niye caydırıcı cezalarımız yok? Üçer kişi ölüyor, hep duyuyoruz. ya paramparça oluyor insanlar. Ne sağlıklı insanlar bir sürücünün hatası yüzünden paramparça oluyor ya da sakat kalıyorlar. Ne oldu? Bir yıl sonra ehliyeti verilecek" dedi.

'CEZA ÇOK DÜŞÜK'

Uzcan, durumu kabul edemediğini belirterek, "Çok zor geldi, ceza çok düşük oldu. Aslında 'olası kast'tı bize göre fakat biz bunun arkasını getirmek istiyoruz, bu kadarla bırakmayacağız. Çok zor geldi. Çünkü bir can gitti, gencecik bir can gitti. Kızım 35 yaşındaydı ama hayallerini gerçekleştireceği dönemdi, emek verdi. Yok, olmamalıydı böyle. Paramparça değil, hayatını yaşamalıydı. Bütün kazada ölenler, parçalananlar da öyle. Niye ya, güzel güzel yaşamak varken niye parça parça oluyor insanlar" diye konuştu.

'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Gökçe Kurtulmuş'un ailesinin avukatı Mürüvvet Beyaz da mahkeme kararına itiraz edeceklerini söyleyerek, "Hüküm 'bilinçli taksir'den kuruldu ancak bilinçli taksirden de üst hadden ceza verilebilecekken orta hadden bir cezaya hükmedildi. Verilen ceza asla tatminkar ve caydırıcı değildir. Adaletin yerini bulduğunu düşünmüyorsunuz. Bu nedenle bundan sonraki süreçte istinafta ve temyiz yolunda adaletin yerine getirilmesini bekleyeceğiz ve bunun için mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bugünkü hükümle birlikte sanığın tahliyesi kararı da verildi. Ehliyetinin 1 yıl 6 ay el konulmasına ve evden ayrılmamasına, evden uzaklaşmamasına ve yurt dışı yasağı konuldu. Ama tüm verilen bu cezalar bahsettiğimiz gibi asla tatminkar değil, müvekkilimizin içini soğutmuş değil. Adaletin yerini bulmadığını düşünüyoruz, cezanın çok düşük olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle istinaf yoluna başvuracağız" ifadelerini kullandı.