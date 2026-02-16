Eskişehir\'de yapılacak 6 bin 55 konutun kurası çekildi

ESKİŞEHİR'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında yapılacak 6 bin 55 konutun hak sahipleri, kura töreni ile belirlendi.

Eskişehir'de 'Ev Sahibi Türkiye' projesinde inşa edilecek 6 bin 55 sosyal konut için 50 bin 512 kişi başvuruda bulundu. Ev sahibi olmaya hak kazananların belirlendiği kura çekim töreni, Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda düzenlendi. Kura çekiminden önce şehit yakınları ve gazilerin çekilişe katılmadan ev sahibi olmaya hak kazandığı açıklandı. Kura çekimine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney, TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

'TOKİ DÜNYA MARKASI HALİNE GELDİ'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Suver, Türkiye'nin yapı stokunun deprem ve iklim değişikliğine karşı koyacak direnişte olmadığını, yaklaşık 5 milyon 500 bin binanın dönüşmesinin gerekli olduğunu söyledi. Bu kapsamda 'Ev sahibi Türkiye' projesinin hazırlandığını belirten Suver, "İnşallah bu 500 bin konut bittikten sonra arkası gelecektir. Tabii bir şartla, sizin dua ve destekleriniz olduğu müddetçe. Biz bunları yapabilir miyiz? Yaparız. Bunun ispatını 6 Şubat'tan sonra yaşadık. 6 Şubat sabahı, bizim kenara konmuş 150 milyar dolarımız yoktu. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi, 'Aşk ile çalışan yorulmaz'. İbadet aşkıyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla son depremzede evine girmeden bize rahat yüzü yok. Talimatıyla biz işe giriştik. TOKİ bizden önce sıradan bir devlet kurumuydu. Fakat bugün 1 milyon 800 bine yaklaşan konut üretimiyle artık dünya markası haline geldi" diye konuştu.

Suver, açıklamasında ayrıca, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah Türkiye'de bir taraftan konutlar inşa edilirken, diğer taraftan savunma sanayi gelişirken, öbür tarafta sağlık, milli eğitim ve diğer bütün alanlarda da yeniden büyük olacağız. Ben bu kurada şans sahibi olanları şimdiden tebrik ediyorum. Kurada çıkmayanlar üzülmesin, bu 500 bin konutların arkası gelmeye devam edecek. İnşallah bundan sonraki bir başka 500 bin konut çekişinde tekrar bir araya geliriz" dedi.

Konuşmaların ardından kura çekimi ile kentteki konutların hak sahipleri belirlendi.