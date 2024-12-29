Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na Saldırı: Anıtlara Sahip Çıkma Çağrısı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na Saldırı: Anıtlara Sahip Çıkma Çağrısı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kurulan Yeni Yıl Pazarı'na yapılan saldırı sonrası belediye başkanı ve CHP yetkilileri anıtları koruma sözü verip halkı eğlenceye davet etti.

29.12.2024 19:09  Güncelleme: 10:42
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Hicri Sezen Meydanı'nda kurulan "Yeni Yıl Pazarı"na gerçekleştirilen saldırı sonrası Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz pazar alanına geldi. Pazarda vatandaşlarla sohbet eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt yaptığı açıklamada, "Burada bizim anıtlarımızı kırmaya yeltenmek asla ve asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Odunpazarı Belediyesi'nce Hicri Sezen Meydanı'nda kurulan Yeni Yıl Pazarı, bir şahsın saldırısına uğradı. Türkiye'nin şeriat ülkesi olduğunu söyleyen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü heykellerinin çevresindeki süslere saldıran şahıs,  "Bunların hepsini yıkacağız bir gün" diyerek anıtın çevresine zarar verdi. Odunpazarı Belediyesi ve CHP Eskişehir İl Başkanlığı saldırı sebebiyle pazarda zarar gören noktaları tekrar onardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bu gece pazar alanında nöbet tutma karar verdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt şöyle konuştu:

"Yılbaşı kutlamaları ile ilgili gerçekleştirdiğimiz bu uygulama bütün Eskişehir'i hareketlendirdi. İnsanlarımıza moral verdi. Ama her zaman olduğu gibi yine karşımızdaki gerici güçler, yobazlar bu alana saldırı düzenledi. Bunu kınıyoruz. Şu anda CHP Eskişehir İl Başkanı ve İl Örgütümüzle birlikte bu işin yanlışlığını bir kez daha ortaya koymaya çalışıyoruz. Özellikle kurucumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve İsmet Paşamızın anıtına yapılan saldırıyı ayrıca kınıyoruz. Bu dil, kötü bir dildir. Bu dil, kavgacı bir dildir. Biz, 'Yurtta barış, dünyada barış' diyen bir ilkeler zincirinin temsilcileriyiz. Burada bizim anıtlarımızı kırmaya yeltenmek asla ve asla kabul edilemez. O nedenle onlara inat bugün eğlencemiz gece 24.00'e kadar sürecek. Herkesi burada gönlünce eğlenmeye davet ediyorum."

"Başkan Kurt'un ardından konuşan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ise, "Mustafa Kemal Atatürk'e İsmet İnönü'ye ve Cumhuriyet kahramanlarımıza yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyorum" dediği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Atatürk ve kurucu değerlerimiz bizim kırmızı çizgimizdir. Eskişehir gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalindeki Cumhuriyet kentinde böyle bir saldırının yapılması  tamamen bütün Eskişehirlileri rahatsız etmiştir. Bu nedenle bu saldırılar hiçbir şekilde bizi etkileyemez. Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'un da açıkladığı gibi bugün burada her ne yapacaksak, yapmaya devam ediyoruz. Bugün mutsuzluğa, üzüntüye, karamsarlığa sevk edilen halkımızı bu şekilde bir nebze olsun eğlendirecek bu güzel hizmetin devamını ve Eskişehirlilerden esirgememeyi düşünüyoruz. Ardından da saat 24.00'den sabaha kadar sürecek olan Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Cumhuriyet Kahramanlarımıza saygı için onların manevi hatıralarına sahip çıkmak için burada nöbet tutacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi hatırası ve O'nun kurduğu Cumhuriyet sahipsiz değildir. Bütün hemşehrilerimizi burada nöbete çağırıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na Saldırı: Anıtlara Sahip Çıkma Çağrısı - Son Dakika

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