Eskişehir'de Yüzme Bilmeyenler İçin Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Yüzme Bilmeyenler İçin Kayıtlar Başlıyor

Eskişehir\'de Yüzme Bilmeyenler İçin Kayıtlar Başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 5-17 yaş arası çocuklar ve yetişkinler için Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda yüzme bilmeyenlere yönelik kayıt almaya başlıyor. Kayıtlar 19 Kasım Salı günü 09.00 itibarıyla online olarak yapılacak.

17.11.2024 15:35  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda kayıtlar başlıyor. Kayıtlar 19 Kasım Salı günü 09.00'dan itibaren online olarak alınacak.

Eskişehir'de Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda "Yüzme Bilmeyen Kayıtları" başlıyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri "5-17 yaş çocuklar ve yetişkinler" için kayıtların 19 Kasım Salı saat 09.00 itibarıyla online olarak alınacağını belirtti. Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğunu dile getiren yetkililer, '0222 237 2712' numaralı telefondan veya '@ebbsporeskisehir' instagram hesabından bilgi alınabileceğini bildirdi.

Yüzme bilmeyen 5-17 yaş çocuklar ve yetişkinler için online kayıtlar 'tesisler.eskisehir.bel.tr' adresi üzerinden yapılacak.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Eskişehir, Güncel, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yüzme Bilmeyenler İçin Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:27 Demokrat Partisi kongresinde büyük gerginlik Demokrat Partisi kongresinde büyük gerginlik
15:15 Beylikdüzü’nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı Beylikdüzü'nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı
13:03 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
16:18 Türkiye’de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, “Dünyanın En İyi Turizm Köyü“ seçildi Türkiye'de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi
10:33 Bursa’da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı Bursa'da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 16:00:25. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Yüzme Bilmeyenler İçin Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.