Eskişehir\'de Yüzme Bilmeyenler İçin Kayıtlar Başlıyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda kayıtlar başlıyor. Kayıtlar 19 Kasım Salı günü 09.00'dan itibaren online olarak alınacak.

Eskişehir'de Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda "Yüzme Bilmeyen Kayıtları" başlıyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri "5-17 yaş çocuklar ve yetişkinler" için kayıtların 19 Kasım Salı saat 09.00 itibarıyla online olarak alınacağını belirtti. Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğunu dile getiren yetkililer, '0222 237 2712' numaralı telefondan veya '@ebbsporeskisehir' instagram hesabından bilgi alınabileceğini bildirdi.

Yüzme bilmeyen 5-17 yaş çocuklar ve yetişkinler için online kayıtlar 'tesisler.eskisehir.bel.tr' adresi üzerinden yapılacak.