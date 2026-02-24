Eskişehir'e 33 Milyar TL Yatırım - Son Dakika
Son Dakika

Eskişehir'e 33 Milyar TL Yatırım

Eskişehir\'e 33 Milyar TL Yatırım
24.02.2026 10:36
Eskişehir'de DSİ tarafından son 23 yılda 33 milyar TL'lik 172 tesis inşa edildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Eskişehir'de son 23 yılda 33 milyar 863 milyon lira değerinde 172 tesisin inşa edildiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir'de suyu başarıyla yöneterek toprağa bereket, enerjiye güç, üretime değer katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma" anlayışlarını, modern tekniklerle birleştirip son 23 yılda Eskişehir'de inşa ettikleri 98 sulama tesisi ile 376 bin 79 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtıklarını kaydederek, "Eskişehirli çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'deki toprak yapısının üretime çok uygun olduğuna dikkati çeken Balta, şöyle devam etti:

"Çalışkan Eskişehirliler için son 23 yılda 33 milyar 863 milyon lira yatırım yaparak 172 tesis inşa ettik. Eskişehir'de son 23 yılda hizmete aldığımız 12 baraj, 10 gölet ve 4 yeraltı depolamasıyla 168,68 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık."

Eskişehir'in su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ettiklerini ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Şu anda 2 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 5 bin 250 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz depolama tesislerimizde depolayacağımız bir damla suyun dahi israf edilmeden çiftçilerimize ulaşması için mücadele ediyoruz."

Vatandaşların can ve mal emniyetini tehdit eden taşkınlarla mücadele etmek için son 23 yılda tamamlanan 33 taşkın koruma tesisi ile 5 bin 930 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandığını belirten Balta, "9 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Değişen iklim koşulları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de toplam 1 milyon 810 bin 610 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığının bilgisini veren Balta, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 14 proje tamamlanarak, 1 milyon 810 bin 610 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ön yargı ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz."

Eskişehir'de son 23 yılda 1 Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 0,3 milyar kilovat enerji üretimi sağlandığını ifade eden Balta, kurulu gücü 55,8 megavat olan bu tesis ile sudan aldıkları gücü enerjiye dönüştürerek millete hizmet edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Eskişehir, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

