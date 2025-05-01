Eskişehir İçin Kentsel Dönüşüm Vurgusu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, depreme dayanıklı binalar üretilmesi gerektiğini bildirdi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin geleceği için kentsel dönüşüm konusunu her fırsatta gündemde tutacaklarını belirtti.

CHP'li belediye başkanlarının yönettiği Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinin Eskişehir'i depreme hazırlama konusunda hiçbir sorumluluk almadıklarını vurgulayan Başkan Albayrak, bu 3 belediyenin kentsel dönüşüm konusunda yıllardır yerlerinde saydığını kaydetti.

Odunpazarı ilçesindeki bazı mahallelerin riskli alan ilan edilme süreçlerine dair bilgiler veren Albayrak, Odunpazarı Belediyesinin Türkiye'de hiçbir uygulamada olmayan imar planı onama yetkisini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından talep ettiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Doğal olarak bu talebi uygun görülmemektedir. Bu açıkça belediyece işin yapılmamasının istenmesi, dönüşümün yokuşa sürülmesi, bahane üretilmesidir. Gelinen süreçte geçen 15 yıllık zaman zarfında kanun gereği Odunpazarı Belediyesince imar planlarının bakanlığımıza sunulması gerektiği halde plan hazırlanarak sunulmamışken, hatta bir eskiz, bir kalem çalışması bile yokken 'zaten görev sizdeydi' demek kanunları hiçe saymak ve en basit tabirle sorumsuzluktur."

Albayrak, kentsel dönüşümün şehirleri depreme hazırlamada büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Artık bahane üretmeden riskli alanlarımızın dönüşümünün gerçekleştirilmesi, çöküntü bölgesi haline gelen alanların bu durumdan kurtulması için belediyenin yapması gereken görevin üstlenilmesinden bile fayda sağlanmaya çalışılmaktadır. Belediyeler üzerlerine düşen sorumlulukları almayarak, görevlerini yerine getirmemektedirler. Üstüne üstlük bu duruma dayanamayıp inisiyatif alandan bile siyasi rant elde etmeye çalışmaktadırlar. Aradan geçen 12 yıllık süreçte, 12 adet daire yapıp, bunun da yarısını satılığa çıkaran kentsel dönüşüm beceriksizi bir zihniyete, sağlam zemin üzerinde depreme dayanıklı yapılan 20 bin modern sosyal konutu nasıl anlatalım?"

Odunpazarı Belediyesinin Eskişehir halkının can güvenliği meselesini "yetki devri" kargaşasına dönüştürdüğünü dile getiren Albayrak, "Belediye, üzerine düşeni yapmayıp 'Bakanlık yapsın' diye direterek siyasi rant peşindedir. Zaman bahaneler değil binalar üretme zamanıdır. Eskişehir halkı riskli alanların yanında, riskli belediye yönetimiyle karşı karşıyadır. Sorumluluk almak yerine yetki tartışması yapanlar bu laflarımız size; 'Gündemi boş konularla meşgul etmeyin. Bırakın, şehrin gerçeklerine odaklanın." ifadesini kullandı.