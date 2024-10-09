Eskişehir Kalite Şöleni'nde Yerel Yönetim Vurgusu

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, KalDer 23. Eskişehir Kalite Şöleni'ne katıldı. Başkan Ünlüce, "Çok hızla gelişen bir çağda yaşıyoruz. Bu çağa ayak uydurmak zorundayız. Belediyeler hızla gelişen ve dijitalleşen dünyada öncü olmalı" dedi.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen 23. Eskişehir Kalite Şöleni Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda gerçekleştirildi. Bu yıl "Doğru Olan" ana temasıyla gerçekleşen Kalite Şöleni'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yerel yönetimleri anlattı. Kalite şölenine KalDer İl Şube Başkanı Ali Burak Erdinç, Başkan Yardımcıları Ahmet Çubuk, Bülent Şarlar ve Genel Sekreter Faruk Gülen, yönetim kurulu üyeleri, firmaların temsilcileri ve gençler katıldı.

Şölenin açılış konuşmalarını Vali Yardımcısı Hasan Çiçek ve KalDer İl Yönetim Kurulu Başkanı Burak Erdinç yaparken, açılış özel oturumunda ise TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Daha sonra "Yerel Yönetimlerde Doğru Olan" başlıklı oturuma geçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in konuşmacı olarak yer aldığı oturumun moderatörlüğünü, KalDer Kayseri yönetim kurulu üyesi Salih Yalçın yaptı. Başta belediyelerin stratejik planları, endüstri 4.0 ve toplum 5.0, sürdürülebilirlik ve turizm gibi çok sayıda konu hakkında görüşlerin paylaşıldığı oturumda Ayşe Ünlüce ve Mustafa Bozbey, yapılan çalışmalar hakkında bilgiverdi.

Başkan Mustafa Bozbey, kenti örnek aldıklarını belirterek, "Eskişehir'in benim için ayrı bir yeri var, burada çok fazla arkadaşımız var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını her zaman örnek alıyoruz. Eskişehir'in o meşhur yapısına Bursa olarak ulaşmak istiyoruz. Önceki dönem belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen'den aldığımız bilgileri Nilüfer Belediye başkanıyken ilçede uyguladık. Şimdi Bursa'nın tamamında uygulamak istiyoruz" diye konuştu. Başkan Bozbey, konuşmasında Bursa'da hayata geçirdikleri projeleri ve stratejik planları hakkında düşüncelerini paylaştı.

Başkan Ayşe Ünlüce ise "Eskişehir çok yönlü bir şehir. Öğrencileriyle, emeklileriyle var olan şehrimiz turizm, kültür- sanat, verimli tarım arazileri, hayvancılık ve sanayisiyle öne çıkan bir şehir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak stratejik planlarımızı hazırlarken Eskişehir'i Eskişehir yapan bu özellikleri göz önünde bulundurduk ve eşit oranda değerlendirerek dengeli kalkınma modelini ortaya koyduk. Şehrimizin tüm değerlerini benimseyerek bir plan ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.

Dünyanın hızla geliştiğinin ve değiştiğinin altını çizen Başkan Ünlüce, "Çok hızla gelişen bir çağda yaşıyoruz. Bu çağa ayak uydurmak zorundayız. Belediyeler hızla gelişen ve dijitalleşen dünyada öncü olmalı. Şehrimizde akıllı kavşaklar, toplu ulaşımda tramvay kullanımı, akıllı duraklar gibi konularda öncülük yaptık. Bilim Deney Merkezimizde, gençlik merkezlerimizde bu anlamda çalışmalar gerçekleştirdik. Belediyecilik demek hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, endüstri 4.0 ve toplum 5.0 olanaklarını kullanmak demek" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesislerinin Türkiye'ye örnek bir tesis olduğunu söyleyen Başkan Ünlüce, "Katı atık tesisimizde çöpleri ayrıştırarak bertaraf ettikten sonra oradan çıkan enerjiyle şehrimizdeki 95 bin hanenin elektriğini karşılayan bir elektrik enerjisi üretiyoruz. Yine aynı tesiste çıkan ısıyla da, seralarda şehrimizin dört bir yanını süsleyen çiçeklerimizi yetiştiriyoruz. Mamuca'da kurduğumuz Güneş Enerji Santralleriyle enerji üretiyoruz. Çatı GES'leri kurarak temiz enerji kullanımını artırıyoruz" diye konuştu.

Ünlüce ayrıca iklim kriziyle mücadele konusunda devletlerin daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, buna yönelik projelerin hızla hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Turizm kenti olan Eskişehir'de müzelerin de dijitalleşmeye öncülük ettiğini kaydeden Başkan Ünlüce, "Geçtiğimiz günlerde Fransa Büyükelçiliği ile birlikte Micro-Folie Eskişehir Dijital Müzesi açılışını yaptık. Muhteşem bir deneyime tanık olduk. Belediyemize ait müzelerimizde dijital teknolojiyle barışık hizmet veriyor" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ünlüce ve Bozbey'e şölene sundukları katkı için teşekkür plaketi takdim edildi. Salonda etkinliği takip eden gençler ise etkinlik sonunda Başkan Ünlüce ile fotoğraf çektirdiler.