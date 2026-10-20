Eskişehir Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri OKU ile Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
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Eskişehir Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri OKU ile Türkiye ikincisi oldu

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Eskişehir Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri OKU ile Türkiye ikincisi oldu
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Eskişehir Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, OKU Okul Kütüphane Uygulaması projesiyle 2026 Başarılı Örnekler Sergisi'nde Türkiye ikinciliği elde etti. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Eskişehir Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "OKU Okul Kütüphane Uygulaması" projesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 2026 Başarılı Örnekler Sergisi'nde Türkiye ikinciliği elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurumsal Kapasite ve Akademik Gelişim tematik alanında, Yazılım, Kodlama, Yenilikçi Fikirler ve Teknolojik Üretim kategorisinde dereceye giren öğrenciler, Okul Müdürü İsmail Dönmez ve proje koordinatörü öğretmen Çağlar Özdolap ile İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ı ziyaret etti.

Aydın, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA
Kazım KarabekirEskişehirTeknolojiTürkiyeEğitimGüncelAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri OKU ile Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
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