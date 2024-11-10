Eskişehir Sanat Sokağı ve Avlu Sanat Kompleksi Açıldı

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(ESKİEŞHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sanat Sokağı ve Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi törenle açıldı. Kentin tarihi dokusunu sanatsal bir yaşam alanına dönüştüren kompleksin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eskişehir'den yükselen bu sanat ateşi bütün ülkeyi sarsın" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde Sanat Sokağı ve Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, önceki dönem Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, belediye bürokratları, meclis üyeleri, sanatçılar, sanatseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ünlüce, "Eskişehir'den yükselen bu sanat ateşi bütün ülkeyi sarsın" diye konuştu.

Törende bir konuşma yapan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Burçak Baysal, bir sanatçı adayı olarak açılışta bulunmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek, "Sanat sadece estetik bir olgu değil, toplumun aynası, halkın sesidir. Sanat toplumsal değerlerin, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, sevginin ve barışın savunma dilidir" ifadelerini kullandı.