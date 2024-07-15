Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Marmaris'te gazi olan polis memurunu ziyaret etti - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Marmaris'te gazi olan polis memurunu ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazi olan polis memuru Uğur Göküz'ü Eskişehir'deki evinde ziyaret etti.

15.07.2024 15:58
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazi olan polis memuru Uğur Göküz'ü Eskişehir'deki evinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı koruma görevindeyken gazi olan polis memuru Göküz ve ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Aksoy'un Göküz'e Türk bayrağı ve plaket verdiği ziyarette Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ve İl Müftü Vekili Faruk Latifoğlu da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Marmaris'te gazi olan polis memurunu ziyaret etti - Son Dakika

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