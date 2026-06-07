Esra Yüce'den 3 Dünya Şampiyonluğu - Son Dakika
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Esra Yüce'den 3 Dünya Şampiyonluğu

Esra Yüce\'den 3 Dünya Şampiyonluğu
07.06.2026 10:45
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Güç eksikliği bulunan Esra Yüce, yüzme sporunda 3 kez dünya şampiyonu oldu ve madalya kazandı.

BURSA'da doğuştan güç ve kas eksikliği nedeniyle el ve kollarını kullanamayan Esra Yüce (14), doktorlarının kaslarının güçlenmesi için tavsiye ettiği ve 9 yıl önce başladığı yüzme sporunda 3 kez dünya şampiyonu oldu. Sırtüstü yarışlara sabit duramadığı için antrenörünün terzide yaptırdığı, ucunu dişleriyle sıktığı aparat sayesinde katılan Yüce, 50 metre kelebek, 50 metre sırtüstü ve 200 metre serbest yarışlarında 3 altın madalyayı da Türkiye'ye getirdi.

Kentte yaşayan ev hanımı Fatma (56) ve okul müdürü Sinan Yüce (59) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Esra, 14 yıl önce güç ve kas eksikliği nedeniyle el ve kollarını kullanamaz halde dünyaya geldi. Doktorlarının kaslarının güçlenmesi için yüzme sporuna yönlendirdiği Esra Yüce, 9 yıl önce gittiği havuzda kısa sürede yüzmeyi öğrenince performansıyla antrenör İlyas Aziz'in (34) dikkatini çekti. Aziz'in özel olarak ilgilendiği Yüce, engel durumuna göre, Türkiye S5 Paralimpik yarışmalarına katıldı. 50 metre kelebek ve 200 metre karışıkta Türkiye şampiyonu olan Esra Yüce, 50 metre sırtüstü yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

TERZİDE YAPTIRILAN APARAT BAŞARI GETİRDİ

Antrenör İlyas Aziz, sırtüstü yarışmaların startında sabit durması gereken ancak el ve kollarını kullanamadığı için su üstünde sabit duramayan Esra Yüce için bir terziye giderek emniyet kemerine benzeyen özel aparat yaptırdı. Yüce, bir ucu antrenörünün elinde olup diğer ucunu dişleriyle sıktığı aparat sayesinde yarışma öncesi sabit kaldı. Startın verilmesi ile dişleriyle sıktığı aparatı bırakıp, yüzmeye başlayan Esra Yüce, 50 metre sırtüstünde de Türkiye şampiyonu olunca milli takıma katıldı.

50 METRE KELEBEKTE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Yüce, 4-14 Nisan 2025 tarihleri arasında Sırbistan'ın Zlatibor kentinde yapılan, 56 ülkeden 2 bin 742 sporcunun katıldığı GYMNASIADE ISF U15 Dünya Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte şampiyon oldu. Esra Yüce, antrenörünün terziye yaptırdığı özel aparatla katıldığı 50 metre sırtüstü yüzmede ise dünya 2'nciliği aldı. Esra, aynı yarışmalarda Fair Play (En centilmen kız sporcu) ödülüne de layık görüldü.

RAKİPLERİNİ YİNE GERİDE BIRAKTI

8-16 Mart tarihleri arasında İtalya'nın Lignano kentinde düzenlenen, 39 ülkeden 396 sporcunun katıldığı Para Swimming World Series yarışmasında, 50 metre sırtüstü ve 200 metre serbest yarışlarında rakiplerini geride bırakarak 2 dünya şampiyonluğu daha elde eden milli yüzücü, 9 yıllık spor hayatında 3 kez dünya şampiyonluğu kürsüsüne çıktı.

'ÜLKEMİ TEMSİL EDİP, BAYRAĞIMI DALGALANDIRDIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

Eylül ayında Kocaeli'de yapılacak Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Esra Yüce, paralimpik yüzme sporunun düzenli ve disiplinli antrenman yapılmadan başarılamayacağını söyleyerek, "9 yıldır yüzüyorum. Kollarımdaki rahatsızlık nedeniyle başlamıştım. Ülkemi dünyada temsil edip, bayrağımı dalgalandırdığım için çok mutlu ve gururluyum. Çalışmalarımı daha çok sıkılaştırıp devam edeceğim. Amacım, ülkemizde yapılacak yarışmada şampiyonluk kürsüsüne çıkıp İstiklal Marşı'mızı okutmak olacak" dedi.

'ESRA'DAN YİNE MADALYA BEKLİYORUZ'

Havuza tedavi amacıyla gelen Esra'nın yeteneğiyle öne çıktığını söyleyen yüzme antrenörü İlyas Aziz ise "Bedensel engelli sporcularla 10 yıldır çalışıyorum. Esra için antrenman saatlerimiz ve günlerimiz farklıdır. Geçtiğimiz yıl Esra şampiyon olmuştu. Bu yıl da düzenlenen yarışmalarda şampiyon oldu. Eylül ayında ülkemizin ev sahipliği yapacak olduğu yarışma için sıkı antrenmanlarımız devam ediyor. Esra'dan yine madalya bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esra Yüce'den 3 Dünya Şampiyonluğu - Son Dakika

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