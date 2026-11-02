Estonya'da bir market zincirinin dondurucuları siber saldırıyla 50 dereceye ayarlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Estonya'da bir market zincirinin dondurucuları siber saldırıyla 50 dereceye ayarlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Estonya, İrlanda ve Hollanda'da marketlerin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi; Estonya'da bir zincirin dondurucuları 50 dereceye ayarlandı. Saldırı 10 dakikada tespit edilip zarar önlenirken Finlandiya'da sorunların bağlantısı araştırılıyor.

Estonya, İrlanda ve Hollanda'da market ve diğer işletmelerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar düzenlenirken, Finlandiya'da da bazı marketlerin soğutma sistemlerinde yaşanan sorunların siber saldırıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Estonya Kamu Yayıncısı ERR'nin haberine göre, henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar, soğutma sistemleri üreten Kitman Coldtech şirketinin müşterisi olan büyük bir market zincirinin sistemine erişti ve dondurucuların sıcaklık ayarını 50 santigrat dereceye çıkardı.

Şirketin üst yöneticisi Jann Mutso, saldırıya uğrayan market zincirinin adını açıklamazken, Estonya'daki başka müşterilerinin de benzer saldırıların hedefi olduğunu söyledi.

Saldırganların eski tip bir soğutma sistemini kontrol eden bilgisayarlara erişerek sıcaklık ayarlarını değiştirdiğini belirten Mutso, saldırı yönteminin geçen ay Fransa ve Hollanda'da yaşanan benzer olaylarla örtüştüğünü ifade etti.

Market zincirlerinin saldırılara karşı önlem almaya başladığını ve kontrol cihazlarını güncellediğini aktaran Mutso, eski ve güncellenmemiş cihazların saldırganların hedefi olduğunu belirtti.

Mutso, saldırının 10 dakika içerisinde tespit edilerek müdahale edildiğini ve bu nedenle herhangi bir zararın meydana gelmediğini kaydetti.

Finlandiya

Finlandiya kamu yayın kuruluşu Yle'nin haberine göre, ülke genelinde faaliyet gösteren bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerinde sorun yaşandı.

Finlandiya'nın büyük market zincirlerinden Kesko'nun yetkilileri, soğutuculardaki sıcaklığın yükselmesi nedeniyle bazı gıda ürünlerinin bozulduğunu ve internet üzerinden müdahale ihtimalini dışlamayarak olayın nedenini araştırdıklarını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İrlanda

İrlanda'daki SuperValu süpermarket zincirinin 13 şubesinde de siber saldırı nedeniyle soğutma sistemlerinde sorun yaşandı.

Market zincirinin sahibi Musgrave şirketinden yapılan açıklamada, belirli modellerdeki soğutucuların saldırıdan etkilendiği ve olayın etkilerinin sınırlı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, etkilenen şubelerdeki soğuk ve dondurulmuş gıdaların önlem amacıyla satıştan kaldırıldığı kaydedildi.

Soğutma sistemlerindeki sorunun bazı şubelerin geç açılmasına da neden olduğu bildirildi.

Hollanda

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre, ülkede en az 17 işletmenin dondurucu ve soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendiği, saldırganların sistemlerdeki sıcaklık ayarlarını değiştirdiği bildirildi.

Saldırıya uğrayan işletmeler arasında küçük mahalle marketleri ve kasapların bulunduğu, büyük market zincirlerinin ise saldırılardan etkilenmediği belirtildi.

Saldırıya uğrayan sistemlerin güvenli olmayan ağlara bağlı olduğu ve kolayca tahmin edilebilir parolalarla korunduğu kaydedildi.

İsveç, Belçika ve Lüksemburg'da da bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: AA
FinlandiyaTeknolojiHollandaEstonyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Kavga, olay ne ararsan var İşte Fenerbahçe’nin yeni hocası Conceiçao’nun bilinmeyenleri Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri
Biri bu işe dur desin TikTok’taki görüntüler pes dedirtti Biri bu işe dur desin! TikTok'taki görüntüler pes dedirtti
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Bahçeli’nin “100 il, 1000 ilçe“ açıklamasında adı geçmişti İlçe halkında büyük heyecan Bahçeli’nin "100 il, 1000 ilçe" açıklamasında adı geçmişti! İlçe halkında büyük heyecan
Sinem Kobal evinin kurallarını açıkladı Kenan İmirzalıoğlu itirafı şaşırttı Sinem Kobal evinin kurallarını açıkladı! Kenan İmirzalıoğlu itirafı şaşırttı
17:06
Milli voleybolcuya taciz şoku Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
16:36
Damadı tutuklanmıştı Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank’ı da bıraktı
Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı
15:38
PKK’nın mevzileri el değiştirdi Karaçok Dağı’ndaki 10 nokta boşaltıldı
PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:40
Araştırma 28 ilde yapıldı Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 17:11:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Estonya'da bir market zincirinin dondurucuları siber saldırıyla 50 dereceye ayarlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android