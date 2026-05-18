9 Günlük Bayram Tatili Turizme 5 Milyar Dolar Can Suyu - Son Dakika
18.05.2026 14:42
EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektöründe doluluk oranlarını yüzde 100'e yaklaştırdığını ve yaklaşık 5 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik oluşturmasının beklendiğini söyledi.

Turizm sektöründe hareketlilik yeniden arttı. 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili hem iç talebi hem de rezervasyon akışını hızlandırdı. ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, bayram tatilinin sektöre ciddi bir ivme kazandırdığını belirtti. İşler, otellerde doluluk oranlarının yüzde 100 seviyelerine yaklaştığını ifade ederek, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde rezervasyon akışının hızlandığını söyledi. İç pazarın hareketliliğinin dış pazardaki rezervasyonları da olumlu etkilediğini kaydetti.

'SEKTÖRE BÜYÜK MORAL VERDİ'

Bayram hareketliliği yaşandığı dile getiren İşler, "İç ve dış talebin aynı dönemde güçlenmesi, özellikle son 15 günde dış pazar rezervasyon akış hızındaki ciddi artış sektöre büyük moral verdi. Turizm sektörü yalnızca konaklama tesislerinden ibaret bir sektör değil. Bayram hareketliliği ulaşım, yeme, içme, perakende, akaryakıt, eğlence, lojistik, tarım ve hizmet sektörleri dahil geniş bir ekonomik zinciri canlandırdı. Değerlendirmelerimize göre 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin Türkiye ekonomisinde yaklaşık 5 milyar dolarlık bir ekonomik hareketlilik oluşturmasını bekliyoruz. Güncel kur seviyelerini dikkate alırsak bu yaklaşık 200 milyar TL'nin üzerinde bir ekonomik hacme karşılık geliyor" dedi.

'SON DERECE DEĞERLİ VE DOĞRU BİR KARAR'

Sektörün Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan İşler, turizmin döviz girdisi, istihdam ve vergi açısından önemli katkılar sunduğunu söyledi. Türkiye'nin güçlü altyapısı, hizmet kalitesi ve turizm potansiyeliyle Avrupa'da önemli bir aktör olduğunu dile getiren İşler, önümüzdeki yıllarda yeni rekorların hedeflendiğini ifade ederek, "Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması turizm sektörüne ve paydaşlarına yeniden ve ileri bir ivme sağlayan son derece değerli ve doğru bir karardır. Bu karar dolayısıyla, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a ve sürece katkı sağlayan TÜROFED Başkanımız Sayın Erkan Yağcı'ya sektörümüz adına kalbi teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

