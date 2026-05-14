Etimesgut Havalimanı'na Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etimesgut Havalimanı'na Yatırım

14.05.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, pistin uzunluğu 3000m'ye ve genişliği 60m'ye çıkarılacağını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı ve bağlantı yollarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, "Mevcut 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıyoruz, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenileme ve yapım çalışmaları devam eden çalışmalara ilişkin, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, devam eden çalışmalar kapsamında yüzde 90'ın üzerinde fiziki gerçekleşmeye ulaştıklarını söyleyerek, "Etimesgut Havalimanı'nda pist, apron, taksi yolu ve Devlet Konukevi başta olmak üzere birçok noktada çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

'PİST GENİŞLİĞİNİ 60 METREYE ÇIKARIYORUZ'

Uraloğlu, "Proje kapsamında mevcut 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıyoruz. Pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz. Pistin aşınma tabakası imalatlarını tamamladık" diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca hem mevcut taksi yollarını yenilediklerini hem de yeni paralel ve bağlantı taksi yolları yaptıklarını belirterek, mevcut taksi yollarındaki kazı ve dolgu imalatlarının tamamlandığını kaydederek, paralel taksi yolunun dolgu imalatlarında da sona yaklaştıklarını belirtti.

'600 BİN METREKARELİK İMALAT YAPILACAK'

Apron kapasitesinin de artırıldığını belirten Uraloğlu, "Toplamda 160 bin metrekarelik yeni apron imalatı çalışmalarımızda kaliteli beton ve aydınlatma direkleri imalatları tamamlanma aşamasına geldi. Pist, apron ve taksi yollarının tamamlanması ile birlikte toplamda 600 bin metrekarelik kaplamalı imalat yapılacak" açıklamasında bulundu.

Etimesgut Havalimanı'nda yapımı devam eden 4 bin 800 metrekarelik Devlet Konukevi'nin ince imalat çalışmalarında sona geldiklerini belirten Uraloğlu, açık otopark alanlarının altyapı çalışmalarını da sürdürdüklerini söyledi. Havalimanı çevresindeki ulaşım altyapısının da güçlendirildiğini kaydeden Uraloğlu, çevre güvenlik yolu, çevre güvenlik duvarı ve altyapı deplase çalışmalarının eş zamanlı devam ettiğini söyledi.

'ANKARA BULVARI ALTGEÇİDİ'NDE DE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ'

Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı bağlantı yolu kapsamındaki çalışmalara Karayolları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam ettiklerini belirterek, "Toplam 12,5 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolun 6,5 kilometrelik kesimini bölünmüş yol, 6 kilometresini ise tek yol standardında projelendirdik. Projenin bölünmüş yol kesiminde kalan 3 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu Etimesgut Havalimanı'ndan Ayyıldız yerleşkesine ve şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak" dedi.

Ayrıca iş kapsamında teknolojik bir köprü de hayata geçirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Ay Yıldız Köprüsü'nü 140 metre uzunluğunda, ekstradoz eğik askılı olarak inşa ediyoruz. Projede ayrıca 40 metrelik Ankara Bulvarı Altgeçidi'nde de çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etimesgut Havalimanı'na Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma

21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
18:54
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:20:29. #7.13#
SON DAKİKA: Etimesgut Havalimanı'na Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.