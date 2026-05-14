Etimesgut Havalimanı'na Yatırım

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı ve bağlantı yollarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, "Mevcut 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıyoruz, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenileme ve yapım çalışmaları devam eden çalışmalara ilişkin, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, devam eden çalışmalar kapsamında yüzde 90'ın üzerinde fiziki gerçekleşmeye ulaştıklarını söyleyerek, "Etimesgut Havalimanı'nda pist, apron, taksi yolu ve Devlet Konukevi başta olmak üzere birçok noktada çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

'PİST GENİŞLİĞİNİ 60 METREYE ÇIKARIYORUZ'

Uraloğlu, "Proje kapsamında mevcut 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıyoruz. Pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz. Pistin aşınma tabakası imalatlarını tamamladık" diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca hem mevcut taksi yollarını yenilediklerini hem de yeni paralel ve bağlantı taksi yolları yaptıklarını belirterek, mevcut taksi yollarındaki kazı ve dolgu imalatlarının tamamlandığını kaydederek, paralel taksi yolunun dolgu imalatlarında da sona yaklaştıklarını belirtti.

'600 BİN METREKARELİK İMALAT YAPILACAK'

Apron kapasitesinin de artırıldığını belirten Uraloğlu, "Toplamda 160 bin metrekarelik yeni apron imalatı çalışmalarımızda kaliteli beton ve aydınlatma direkleri imalatları tamamlanma aşamasına geldi. Pist, apron ve taksi yollarının tamamlanması ile birlikte toplamda 600 bin metrekarelik kaplamalı imalat yapılacak" açıklamasında bulundu.

Etimesgut Havalimanı'nda yapımı devam eden 4 bin 800 metrekarelik Devlet Konukevi'nin ince imalat çalışmalarında sona geldiklerini belirten Uraloğlu, açık otopark alanlarının altyapı çalışmalarını da sürdürdüklerini söyledi. Havalimanı çevresindeki ulaşım altyapısının da güçlendirildiğini kaydeden Uraloğlu, çevre güvenlik yolu, çevre güvenlik duvarı ve altyapı deplase çalışmalarının eş zamanlı devam ettiğini söyledi.

'ANKARA BULVARI ALTGEÇİDİ'NDE DE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ'

Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı bağlantı yolu kapsamındaki çalışmalara Karayolları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam ettiklerini belirterek, "Toplam 12,5 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolun 6,5 kilometrelik kesimini bölünmüş yol, 6 kilometresini ise tek yol standardında projelendirdik. Projenin bölünmüş yol kesiminde kalan 3 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu Etimesgut Havalimanı'ndan Ayyıldız yerleşkesine ve şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak" dedi.

Ayrıca iş kapsamında teknolojik bir köprü de hayata geçirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Ay Yıldız Köprüsü'nü 140 metre uzunluğunda, ekstradoz eğik askılı olarak inşa ediyoruz. Projede ayrıca 40 metrelik Ankara Bulvarı Altgeçidi'nde de çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.