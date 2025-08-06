Etiyopya, Somali'ye büyükelçi atadı

Etiyopya, Suleiman Dedefo'yu, Somali'ye yeni büyükelçi olarak atadı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'a resmi olarak güven mektubunu sunan Dedefo, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu vesileyle, diplomatik bağların güçlendirilmesi, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve güvenlik işbirliğinin artırılması konularını görüştük." ifadesini kullandı.

Etiyopya ve Somali arasındaki kriz ve Ankara süreci

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması, Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Nisan 2024'te, Somali'nin Etiyopya'nın o dönemki büyükelçisini sınır dışı etmesi ve Mogadişu'daki büyükelçiliğin kapatılmasını emretmesiyle gerginlik zirveye ulaşmıştı.

Türkiye'nin, tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık 2024'te Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.