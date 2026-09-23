EUDA yetkilisi Gıraudon, Antalya\'da uyuşturucu ölümlerini azaltan programları anlattı

Avrupa Birliği (AB) Uyuşturucu Ajansı (EUDA) Baş Koordinatörü Isabelle Gıraudon, Avrupa'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen tedavi programlarının yaygınlaştırılmasının ölümleri azalttığını belirterek, "Avrupa genelinde en iyi uygulamaların paylaşılması ve bunların küresel düzeyde aktarılması önemli." dedi.

Gıraudon, Antalya'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri Kongresi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırmalarında uyuşturucu kaynaklı bulaşıcı hastalıklarda azalma gördüklerini söyledi.

Bunun sebebinin Avrupa'da uygulanmakta olan iğne veya enjektör değişimi denilen programlar olduğunu ifade eden Gıraudon, tedavilerin kapsamının genişletilmiş olmasının da ölüm risklerini azalttığını kaydetti.

Uyuşturucu kullanımı konusunda her şeyin çok hızlı değiştiğine dikkati çeken Gıraudon, 2023 yılı öncesinde Baltık ülkelerinde "nitazen" isimli uyuşturucu maddeden kaynaklı ölümler söz konusuyken, yakın zamanda Bulgaristan ve benzer ülkelerde fentanil kullanımının daha çok arttığını gördüklerini ifade etti.

Gıraudon, Portekiz, İspanya, İtalya gibi ülkelerde kokain kullanımının daha fazla olduğunu, kokain bağlantılı ölümlerin ve onun yarattığı zararın daha fazla görüldüğünü bildirdi.

"Başarılı olan programlar var"

Avrupa'nın güneydoğusunda ve iç kesimlerinde özellikle sentetik kannabinoidlerin daha çok görüldüğünü aktaran Gıraudon, şunları kaydetti:

"Bu konuda gerçekten çok ciddi anlamda işbirliği yapılıyor. Bunun çok önemli sonuçları olabiliyor. Tedavi programlarının yaygınlaştırılması, iğne veya enjektör değişimlerinin yapılıyor olması ölümlerin sayısını çok azalttı diyebiliriz. Avrupa genelinde en iyi uygulamaların paylaşılması ve bunların küresel düzeyde aktarılması önemli. Çünkü her bir ülkenin uyguladığı ve başarılı olduğu programlar var. Bunları birbirimizden öğrenmeye çalışıyoruz. Mesela Avrupa genelinde özellikle ergenlerde uyuşturucu kullanımının önlenmesi veya azaltılması için belirli programlar var. Bunlar da birbirimizden öğrenerek ortaya çıkıyor."

EUDA'nın uyuşturucu raporu

Isabelle Gıraudon, haziranda yayımlanan "EUDA Avrupa Uyuşturucu Raporu: Avrupa'da Madde Kullanımına Bağlı Ölümlerdeki Güncel Gelişmeler" çalışmasına da değindi.

Raporda uyuşturucu ve madde kullanımının bütün boyutlarını ele aldıklarını belirten Gıraudon, raporda tedavi yöntemleri, zarar azaltma ve emniyet güçleriyle alakalı konuların da yer aldığını kaydetti.

Gıraudon, raporda Avrupa'da uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili ne varsa onun resmini sunmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yayımladığımız raporda, daha önce belirlediğimiz konuların doğrulandığını gördük. Özellikle Avrupa'da kokain kullanımında artış olduğunu, bundan dolayı ortaya çıkan zararın arttığını gördük. Aynı zamanda çok güçlü olan uyuşturucular kaynaklı ortaya çıkan ölümlerin, zararların arttığını görebiliyoruz. Yerelde veya genel anlamda baktığımızda, özellikle gücü yüksek, potansiyeli yüksek sentetik opioidler konusunda bir risk, tehdit değerlendirmesi yaptık. Bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Bununla beraber karma uyuşturucular var. Yani normalde bir ilacın içerisine veya uyuşturucunun içerisine başka bir uyuşturucu ilacının konulduğunu, gücünün artırılabildiğini görüyoruz."

Gıraudon, Uluslararası Adli Tıp Günleri gibi etkinliklerde uzmanların bir araya gelerek birikim ve deneyimlerini paylaşması ve işbirliğinin ortaya çıkarılmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.