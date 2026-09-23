EUDA yetkilisi Gıraudon, Antalya'da uyuşturucu ölümlerini azaltan programları anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EUDA yetkilisi Gıraudon, Antalya'da uyuşturucu ölümlerini azaltan programları anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EUDA yetkilisi Gıraudon, Antalya\'da uyuşturucu ölümlerini azaltan programları anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EUDA Koordinatörü Isabelle Gıraudon, Antalya'daki 21. Adli Tıp Günleri Kongresi'nde uyuşturucu tedavi programlarının ve iğne/enjektör değişiminin ölümleri azalttığını söyledi. Gıraudon, en iyi uygulamaların paylaşılmasının önemli olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Uyuşturucu Ajansı (EUDA) Baş Koordinatörü Isabelle Gıraudon, Avrupa'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen tedavi programlarının yaygınlaştırılmasının ölümleri azalttığını belirterek, "Avrupa genelinde en iyi uygulamaların paylaşılması ve bunların küresel düzeyde aktarılması önemli." dedi.

Gıraudon, Antalya'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri Kongresi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırmalarında uyuşturucu kaynaklı bulaşıcı hastalıklarda azalma gördüklerini söyledi.

Bunun sebebinin Avrupa'da uygulanmakta olan iğne veya enjektör değişimi denilen programlar olduğunu ifade eden Gıraudon, tedavilerin kapsamının genişletilmiş olmasının da ölüm risklerini azalttığını kaydetti.

Uyuşturucu kullanımı konusunda her şeyin çok hızlı değiştiğine dikkati çeken Gıraudon, 2023 yılı öncesinde Baltık ülkelerinde "nitazen" isimli uyuşturucu maddeden kaynaklı ölümler söz konusuyken, yakın zamanda Bulgaristan ve benzer ülkelerde fentanil kullanımının daha çok arttığını gördüklerini ifade etti.

Gıraudon, Portekiz, İspanya, İtalya gibi ülkelerde kokain kullanımının daha fazla olduğunu, kokain bağlantılı ölümlerin ve onun yarattığı zararın daha fazla görüldüğünü bildirdi.

"Başarılı olan programlar var"

Avrupa'nın güneydoğusunda ve iç kesimlerinde özellikle sentetik kannabinoidlerin daha çok görüldüğünü aktaran Gıraudon, şunları kaydetti:

"Bu konuda gerçekten çok ciddi anlamda işbirliği yapılıyor. Bunun çok önemli sonuçları olabiliyor. Tedavi programlarının yaygınlaştırılması, iğne veya enjektör değişimlerinin yapılıyor olması ölümlerin sayısını çok azalttı diyebiliriz. Avrupa genelinde en iyi uygulamaların paylaşılması ve bunların küresel düzeyde aktarılması önemli. Çünkü her bir ülkenin uyguladığı ve başarılı olduğu programlar var. Bunları birbirimizden öğrenmeye çalışıyoruz. Mesela Avrupa genelinde özellikle ergenlerde uyuşturucu kullanımının önlenmesi veya azaltılması için belirli programlar var. Bunlar da birbirimizden öğrenerek ortaya çıkıyor."

EUDA'nın uyuşturucu raporu

Isabelle Gıraudon, haziranda yayımlanan "EUDA Avrupa Uyuşturucu Raporu: Avrupa'da Madde Kullanımına Bağlı Ölümlerdeki Güncel Gelişmeler" çalışmasına da değindi.

Raporda uyuşturucu ve madde kullanımının bütün boyutlarını ele aldıklarını belirten Gıraudon, raporda tedavi yöntemleri, zarar azaltma ve emniyet güçleriyle alakalı konuların da yer aldığını kaydetti.

Gıraudon, raporda Avrupa'da uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili ne varsa onun resmini sunmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yayımladığımız raporda, daha önce belirlediğimiz konuların doğrulandığını gördük. Özellikle Avrupa'da kokain kullanımında artış olduğunu, bundan dolayı ortaya çıkan zararın arttığını gördük. Aynı zamanda çok güçlü olan uyuşturucular kaynaklı ortaya çıkan ölümlerin, zararların arttığını görebiliyoruz. Yerelde veya genel anlamda baktığımızda, özellikle gücü yüksek, potansiyeli yüksek sentetik opioidler konusunda bir risk, tehdit değerlendirmesi yaptık. Bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Bununla beraber karma uyuşturucular var. Yani normalde bir ilacın içerisine veya uyuşturucunun içerisine başka bir uyuşturucu ilacının konulduğunu, gücünün artırılabildiğini görüyoruz."

Gıraudon, Uluslararası Adli Tıp Günleri gibi etkinliklerde uzmanların bir araya gelerek birikim ve deneyimlerini paylaşması ve işbirliğinin ortaya çıkarılmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
UyuşturucuAdli TıpAntalyaSağlıkGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
13:46
A101’in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
A101'in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 13:54:59. #7.12#
SON DAKİKA: EUDA yetkilisi Gıraudon, Antalya'da uyuşturucu ölümlerini azaltan programları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement