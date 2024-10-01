Euro Bölgesinde Enflasyon %2\'nin Altına Düştü

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Euro Bölgesinde enflasyon 2021'den beri ilk kez yüzde 2'nin altına düştü. Ekonomistler Avrupa Merkez Bankasının Ekim ayında tekrar faiz indirimine gideceğini tahmin ediyor.Avrupa ortak para birimi Euro'nun kullanıldığı 20 ülkede enflasyon 2021 yılından beri ilk kez yüzde 2'nin altına düştü. Avrupa Birliği'nin Lüksemburg merkezli istatistik kurumu Eurostat'ın açıkladığı rakamlara göre Eylül ayında Euro bölgesinde tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 oranında arttı. Enflasyondaki zayıflama, Avrupa Merkez Bankasının (AMB) faiz oranlarını düşürmesi için bir koşul olarak görülüyor.

Enerji ürünlerinde enflasyon belirgin bir şekilde geriledi. Enerji fiyatları, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 oranında düşüş kaydetti. Ağustos ayında düşüş oranı yüzde 3 olmuştu. Gıda, alkol ve tütün ürünleri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 oranında zamlandı.

Euro kullanılan ülkeler arasında Eylül ayında en yüksek enflasyon yüzde 4,5 ile Belçika'da kaydedildi. Bu ülkeyi yüzde 3,3 ile Hollanda ve yüzde 3,2 ile Estonya takip etti. Enflasyonun en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 0,2 ile İrlanda, yüzde 0,4 ile Litvanya ve yüzde 0,7 ile Slovenya oldu.

Euro Bölgesinde enflasyon Ağustos ayında yüzde 2,2 olarak kaydedilmişti. Temmuz ayında ise bu oran yüzde 2,6 düzeyindeydi. En son Mayıs 2021'de Euro Bölgesinde enflasyon yüzde 2'nin altında ölçülmüş ve Avrupa Merkez Bankası tüketici fiyatlarındaki artışı yüzde 2'ye sabitlemeyi hedef olarak belirlemişti.

AMB Eylül ayı ortasında politika faizini 25 puan düşürerek yüzde 3,5 seviyesine çekmiş ve bu, bankanın aynı yıl içinde ikinci kez faiz indirimine gitme kararı olmuştu.

"Faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor"

VP Bank Baş Ekonomisti Thomas Gitzel açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak Reuters haber ajansına yorum yaptı. Enflasyon rakamlarının AMB'nin yeniden faiz indirimine gitmesi için bir yeşil ışık olduğunu söyleyen Gitzel, "Sadece düşen enflasyon oranları değil, kötüleşen konjonktürel manzara da buna bir sebep. AMB Başkanı Christine Lagarde'ın dünkü Avrupa Parlamentosu Ekonomi ve Para Komisyonu oturumunda yaptığı açıklamalar da şu şekilde yorumlanabilir: Enflasyon gelişiminde ilerlemeler var ve bunlar Ekim ayındaki oturumda dikkate alınacak. 17 Ekim tarihinde bir faiz indirimi olmasına finans piyasalarında kesin gözüyle bakılıyor" dedi.

Commerzbank Baş Ekonomisti Jörg Krämer de "Enflasyonun yüzde 2'nin altına düşeceği enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle belliydi. Ancak dikkate değer olan şudur ki enflasyon enerji ve gıdadaki fiyat dalgalanmaları olmadan düşmüştür. Bu çekirdek oranlar, gelecek aylarda güçlü bir biçimde artacak olan maaşlar nedeniyle yükselseler bile AMB iki hafta sonraki oturumunda faizleri bir kez daha düşürecektir. Ancak bankanın bununla birlikte bu adımla birlikte ortaya çıkacak risklerin de farkında olması gerek" dedi.

Avrupa ülkelerinden Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya ve Kıbrıs Cumhuriyeti para birimi olarak Euro kullanıyor.