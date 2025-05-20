Eurovision'da İsrail'in İkinciliği Tepki Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eurovision'da İsrail'in İkinciliği Tepki Çekti

Haberin Videosunu İzleyin
Eurovision\'da İsrail\'in İkinciliği Tepki Çekti

Halk oylamasıyla ikinci olan İsrail'e tepki yağdı, EBU'nun şeffaflığı sorgulandı.

20.05.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'nin Basel kentinde yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in ikinci olmasını sağlayan halk oylaması tepki toplarken, yarışma organizatörü Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) şeffaf olmadığı öne sürüldü.

Basel'de 17 Mayıs'ta yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in, finalde jüri puanlarıyla gerilerde kalmasına karşın halk oylamasında "en fazla" oyu alarak ikinci olmasına, birçok ülkenin yayın kuruluşu ve temsilcisi tepki gösterdi.

İspanya, Hollanda, Belçika, Slovenya ve İrlanda'nın yayın kuruluşları, EBU'nun halk oylamasındaki "şeffaflığından" endişe duyduklarını ifade ederken, Eurovision'a katılan bazı temsilciler de İsrail'in yarışmayı ikinci sırada tamamlamasını "adaletsiz" bulduğunu belirtti.

Gazze'ye yönelik saldırıları yoğun şekilde süren İsrail'in yarışmadan men edilmesini isteyen İspanya'nın devlet televizyonu RTVE, halk oylamasının geçerliliğinden şüphe duyduklarını belirterek, oy dağılımının detaylı incelenmesini talep etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması gibi uluslararası yarışmalardan ve etkinliklerden men edilmesi gerektiğini söyledi.

Sanchez, "3 yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığında ve Ukrayna, Rusya'nın uluslararası yarışmalardan çekilmesini ve yakın zamanda Eurovision'da gördüğümüz gibi yarışmaya katılmamasını talep ettiğinde kimse şaşırmamıştı. İsrail için de şaşırmamalı. İsrail de katılmamalı çünkü kültürde çifte standarda izin veremeyiz." dedi.

Ülkelerin yayın kuruluşlarından "şeffaflık" endişesi

Hollanda'da kamu yayın kuruluşları AVROTROS ve NPO, yayımladıkları ortak açıklamada, yarışmaya jeopolitik gerginliklerin dahil edildiğini, bu konuyu EBU ve diğer ülkelerle "masaya yatırmak" istediklerini belirtti.

Yarışma boyunca Filistin'e destek veren Belçika'nın VRT televizyonu da halk oylamasının şeffaflığı konusunda şüphelerini dile getirerek, EBU'nun bu sorunları dikkate almaması durumunda Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımlarını gözden geçireceklerini vurguladı.

Slovenya devlet televizyonu RTVSLO ise halk oylamasına ilişkin endişelerini paylaşırken, İrlanda Radyo Televizyonu (RTE) halk oylaması sistemi ve İsrail'in katılımına ilişkin görüşme talep etti.

Eurovision katılımcılarından sonuçlara tepki

Yarışmada Finlandiya'yı temsil eden Erika Vikman, İsrail'in oyları "manipüle" ettiğini belirterek, "Bunun çok haksız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Belçika temsilcisi Red Sebastian da yarışmanın siyasete dönüşmesinden üzüntü duyduğunu söyleyerek, "Bence tüm ülkeler ve ilgili taraflar bir araya gelip İsrail'in katılımı üzerine bir tartışma başlatmalı." ifadesini kullandı.

Belçika'yı 2016'da temsil eden Laura Tesoro ise ülkesinin İsrail'e 12 puan vermesine tepki göstererek, "Filistin'de çocuklar ölüyor ve biz Eurovision'da İsrail'e 12 puan veriyoruz. Delilik. Aylardır açlıktan ölen çocukların, insanların görüntülerini izliyoruz. ve sonra biz böyle bir şey yapıyoruz." diye konuştu.

İkinci sırayı alan İsrail'in hemen ardından 1 puan farkla üçüncü olan Estonya temsilcisi Tommy Cash, "Keşke o 1 puanı alabilseydik. İş biraz siyasete kaydı." değerlendirmesinde bulundu.

EBU'dan da yanıt geldi

Ülkelerden gelen tepkiler üzerine açıklama yapan EBU, kendisini savunarak, halk oylamasının "dünyanın en gelişmiş sistemi" ile yapıldığını öne sürdü.

Gelen endişeleri de kabul ettiğini belirten EBU, yarışmanın geleceği için üye yayıncı kuruluşlarla görüşeceğini duyurdu.

Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green ise halk oylamasının uzman ekip tarafından incelendiğini ve sonuçların bağımsız bir şirket tarafından doğrulandığını iddia etti.

Basel'de yapılan 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avusturya temsilcisi JJ, "Wasted Love" isimli şarkısıyla birinci olmuştu. İsrail'in katılımı, yarışma boyunca protesto edilmişti.

Eurovision\'da İsrail\'in İkinciliği Tepki Çekti
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, İspanya, İsviçre, Güncel, Kültür, İsrail, Sanat, Müzik, Dünya, Basel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eurovision'da İsrail'in İkinciliği Tepki Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM: Gazze’deki evlerin yüzde 92’si İsrail saldırılarında hasar gördü BM: Gazze'deki evlerin yüzde 92'si İsrail saldırılarında hasar gördü
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
Kalça kemiği kırılan Yeşilçam’ın usta ismi Ahmet Mekin’den haber var Kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den haber var
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Nihat Kahveci Galatasaray’ın rakiplerine göre başarısının büyük sırrını açıkladı Nihat Kahveci Galatasaray'ın rakiplerine göre başarısının büyük sırrını açıkladı
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz Özrünü kabul etmedi Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi

13:43
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur’dan sert tepki
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki
13:32
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
12:48
Listede en tepedeler İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
19:26
Duyanlar akıl sır erdiremedi Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
19:09
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
19:09
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
19:09
Abdullah Kavukcu, Galatasaray’da Muslera’dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
18:59
İngiliz devi Arsenal, Filistin’e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
İngiliz devi Arsenal, Filistin'e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
18:51
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın ’Pontus’ açıklamalarına çok sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına çok sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 14:02:01. #7.11#
SON DAKİKA: Eurovision'da İsrail'in İkinciliği Tepki Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.