06.05.2026 10:10
Evden çalışmaya farklı bir soluk getirdi! Siparişlere yetişemedi
Norveç’in başkenti Oslo’da yaşayan bir adam, adam balkonundan pizza satmaya başladı. Balkonunda hazırladığı pizzaları kurduğu özel aparatla aşağı sarkıtan girişimci, yalnızca 90 dakika içinde 70 sipariş aldı. İlginç teslimat yöntemi mahallede yoğun ilgi gördü.

Norveç’in Oslo kentinde yaşayan bir adamın sıra dışı girişimi kısa sürede büyük ilgi topladı. Evinin balkonunda pizza yapmaya başlayan girişimci, siparişleri müşterilerine farklı bir yöntemle ulaştırdı.

Hazırladığı pizzaları özel bir aparat yardımıyla balkondan aşağı sarkıtan adam, hem mahalle sakinlerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

90 DAKİKADA 70 SİPARİŞ GELDİ

Kısa sürede yayılan görüntüler sonrası yoğun sipariş almaya başlayan girişimci, yalnızca 90 dakika içinde 70 sipariş aldığını açıkladı. Balkonundan yaptığı servis nedeniyle çevrede uzun kuyruklar oluşurken, ilginç sistem sosyal medyada da viral oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Pizzaların ipli sistemle aşağı indirildiği anlar çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları girişimciyi yaratıcı fikri nedeniyle tebrik ederken, bazıları ise bu yöntemin sıra dışı olduğunu belirten yorumlar yaptı.

Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:08
11:04
10:48
10:46
10:45
10:36
10:31
10:14
09:52
09:46
