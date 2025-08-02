Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış - Son Dakika
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Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış

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Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
02.08.2025 11:29
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Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
Haber Videosu

Adana'da düşen eğitim uçağının evlilik teklifi organizasyonu için havalandığı ortaya çıktı. Uçakta bulunan kadına, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, kadının "Evet" yanıtından sonra uçağın kaza kırıma uğrayarak düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak pistinden dün kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait TC-UOI tescilli ultralight tipi eğitim uçağı, saat 19.20 sıralarında kaza kırıma uğradı. Kazada pilot Burak Yürekli ile uçaktaki Şeyda Doğan yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
Pilot Burak Yürekli

UÇAK EVLİLİK TEKLİFİNDEN SONRA DÜŞMÜŞ

Kırıma uğrayan uçağın, Şeyda Doğan ile nişanlısının evlilik teklifi organizasyonu için kalktığı ortaya çıktı. Uçakta olan Şeyda Doğan'a, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, Doğan'ın "evet" yanıtının ardından manevra yapan uçağın irtifa kaybederek kırıma uğradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Evlilik, Güncel, Yaşam, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Talat Yelbuz:
    ALLAH AKIL FİKİR VERSIN NE DİYELİM 2 0 Yanıtla
  • ayşe onat:
    amaneeeeen ........ uçak bile bu işin oluruna dayanamadı. 0 0 Yanıtla
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