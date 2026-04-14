Evlilik Yıl Dönümünde Ameliyat Oldular

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'deki Ceylan çifti, 46. evlilik yıl dönümlerinde birlikte baypas ameliyatı oldu.

ÇANAKKALE'de yaşayan Safinaz Ceylan (69)- Erhan Ceylan (79) çifti, 46'ncı evlilik yıl dönümleri olan 6 Nisan'da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde birlikte baypas ameliyatı oldu. 2 çocuk, 4 torun sahibi olan çift, başarılı geçen ameliyatların ardından aynı odayı paylaştı.

Çanakkale'de eşi Erhan Ceylan ile birlikte yaşayan Safinaz Ceylan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tekniker olarak çalışan kızı Yıldız Demircioğlu'nu arayarak kalple ilgili rutin kontrollerini yaptırmak istediğini söyledi. Kızının çalıştığı hastaneye gelen Safinaz Ceylan'ın, NKÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Gürkan tarafından yapılan muayenesinde 4 kalp damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Eşinin durumu sonrası şikayetleri olan Erhan Ceylan da muayene oldu. Erhan Ceylan'ın da 4 kalp damarının tıkalı olduğu ve ameliyat olması gerektiği belirlendi. Ceylan çifti, 46'ncı evlilik yıl dönümleri olan 6 Nisan günü birlikte baypas ameliyatına alındı. Prof. Dr. Selami Gürkan ve ekibi tarafından yapılan çifte operasyonun ardından çift aynı odaya alındı.

'SAĞLIKLI TABURCU EDECEĞİZ'

Prof. Dr. Gürkan, "Karı-kocaya koroner baypas ameliyatı yaptık. Safinaz Teyzemizin kalp hastalıklarıyla ilgili rutin kontrolleri oluyordu yıllardır. Bu kontrol esnasında amcamızın da şikayetleri olması üzerine ikisinin beraber tetkikleri yapıldı. Anjiyografi yapıldığında ikisinin de kalp damarlarının tıkalı olduğu tespit edildi. Biz de sonrasında ikisine ameliyat planladık. İkisinin de ameliyatını beraber gerçekleştirdik, aynı gün. Sonrasında yoğun bakım süreçleri ve nekahat döneminde de servise aldık kendilerini. Çok şükür, sağlıklı da taburcu edeceğiz buradan. Beraber başladıkları hayatları, ameliyatları da beraber şekilde devam etti. İnşallah bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecekler hayatlarına. İkisinin de 4 damarını değiştirdik. Başarılı şekilde geçti ameliyatları, sıkıntı olmadı. Teyzemizde de sorunsuz geçti. Amcamızın damar kalitesi biraz daha sorunluydu ama çok şükür onda da sıkıntı yaşamadık" diye konuştu.

'AMELİYATA GİRERKEN HELALLEŞTİK'

Ameliyat sonrasında odaya gelene kadar birbirilerini merak ettiklerini söyleyen Safinaz Ceylan, "46 sene önce evliliğimiz gün ameliyat olduk. Kendimizi iyi hissediyoruz, ameliyata girerken helalleştik; ne olur ne olmaz. 'Hakkını helal et' dedim. 'Çıkmak, çıkamamak var, başarılı geçsin' dedik. Ağır geçti biraz, tabii merak ettik birbirimizi nasıl oldu diye. Şimdi Allah'a çok şükür iyiyiz" dedi.

'BIRAKMAYACAĞIZ BİRBİRİMİZİ'

Erhan Ceylan ise "Her zaman için onu yalnız bırakamam, sağlıklı günümde, acı günümde onunla olmak istedim. Onun bana mutluluğu yetiyor, yanımda olunca. Şimdi iyiyim, inşallah Allah daha da iyilik verecek. İkimiz beraber, bırakmayacağız birbirimizi. 'İkimizi de ameliyat' dedi doktor ama o biraz zor oldu. Başımızdan hiç kalpti, tansiyondu, damar tıkanıklığı geçmedi bu zamana kadar. Kendimize bakıyorduk. Nasip kısmet böyleymiş. 'Allah bağışlasın beni ona' dedim ameliyata girerken. Kolay değil; bağışlamak var, bağışlamamak var. İnsan üzülüyor tabii" diye konuştu.

'AMELİYATA GİRERKEN ÇOK DUYGUSAL OLDULAR'

Yıldız Demircioğlu ise "Annemin rutin kontrolleri vardı. Anjiyoda damar daralmaları tespit edildi. Babamı da kontrol ettirmek istedik, babam da kendini kontrol ettirmek istedi. Daha sonrasında onda da damar tıkanıkları, daralmaları gözlemlendi. Baypas ameliyatı olmaya karar verdiler. Benim de onları emanet edebileceğim tek yer burasıydı. Buranın çalışanıyım, buradaki hocalara çok güveniyorum. Sağ olsunlar ameliyat programı ayarladılar, hem de 6 Nisan'a ayarladılar çünkü 46 yıl önceki evlilik yıl dönümleriydi. Güzel ve başarılı bir ameliyat oldu. Yoğun bakım süreçlerini geçirdiler, şimdi servisteler, sağlıklarına kavuşuyorlar. Ameliyata girerken çok duygusal oldular. Tabii duygudan duyguya geçtiler, birbirleri ile helalleştiler. Hem mutluydular hem hüzünlüydüler; ama çıkışı güzel oldu. İlk önce stresi ben yaşadım çünkü birisi annem, birisi babamdı. Onları sağlıkla buradan taburcu etmek, bakımlarını sağlamak en büyük hedefim ve şu an ben mutluyum. Girerken çok stresliydim, çıkarken şu an çok mutluyum. Biri önce, biri sonra bir gün sonra geldi. Ben geldiğimde el salladılar birbirlerine. Kavuşmaları güzeldi. Günden güne aşkla bakıyorlar. Birbirlerini kaybetme korkusunu çok yoğun yaşamışlar sanırım ama şu an çok iyiler" dedi.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı
Çağatay Ulusoy’la sarıldı, duygulandı Köksal Baba’dan dikkat çeken paylaşım Çağatay Ulusoy’la sarıldı, duygulandı! Köksal Baba’dan dikkat çeken paylaşım
Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor
İsmi Fenerbahçe ile anılan Brandt müjdeyi verdi İsmi Fenerbahçe ile anılan Brandt müjdeyi verdi

12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
10:16
Şanlıurfa’da liseye silahlı baskın 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:29:20. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.