Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşlarından skandal hareket! Ambulans çağırmayıp küfürlü video çekmişler - Son Dakika
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Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşlarından skandal hareket! Ambulans çağırmayıp küfürlü video çekmişler

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Türkiye İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanarak bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve kendisini kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'de çekilen fotoğraflarını konuşurken internete düşen yeni bir video büyük ses getirdi. T.C. ve arkadaşlarının kaza sonrasında ambulans çağırmak yerine "Böyle şansı s…" diye video çektikleri ortaya çıktı.

15.03.2024 08:15  Güncelleme: 08:19
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İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, dün New York'ta görüntülendi. Keyiflerinin hayli yerinde olduğu fotoğraflar Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyaya düşen yeni bir video ise ABD'de çekilen kareleri deyim yerindeyse gölgede bıraktı.

KAZA SONRASI SKANDAL VİDEO

Annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırılan 17 yaşındaki T.C. ve arkadaşlarının Murat Aci'nin yaşamını yitirmesine neden olan kazanın ardından bir video kaydettikleri ortaya çıktı.

Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşlarından skandal hareket! Ambulans çağırmayıp küfürlü video çekmişler

TİKTOK'TA PAYLAŞMAK İÇİN KAYDETMİŞLER

İnternete düşen görüntülerde T.C. ve arkadaşlarının kazanın hemen ardından ambulans çağırmak yerine "Böyle şansı s..." diye video çekerek TikTok'ta paylaşmaya çalıştıkları anlar yer alıyor.

Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşlarından skandal hareket! Ambulans çağırmayıp küfürlü video çekmişler

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılmıştı.

Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşlarından skandal hareket! Ambulans çağırmayıp küfürlü video çekmişler

Süreçle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullanmıştı: "01.03.2024 günü saat 23:50 sıralarında İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. hakkında 'Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında 'Suçluyu Kayırma' suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir.

Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşlarından skandal hareket! Ambulans çağırmayıp küfürlü video çekmişler

02.03.2024 tarihinde saat 03:50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir. İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Eylem Tok\'un oğlu ve arkadaşlarından skandal hareket! Ambulans çağırmayıp küfürlü video çekmişler

Amerika Birleşik Devletleri, Eylem Tok, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşlarından skandal hareket! Ambulans çağırmayıp küfürlü video çekmişler - Son Dakika

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