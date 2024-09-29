EYT'liler Kadıköy'de Eylem Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

EYT'liler Kadıköy'de Eylem Yaptı

Geniş Video İzle

EYT-EF, Kadıköy'de ekonomik krizle ilgili eylem gerçekleştirirken, EYT'lilerin haklarına vurgu yaptı.

29.09.2024 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu (EYT-EF), İstanbul'daki Kadıköy İskelesi önünde eylem yaptı. Federasyon Başkanı Arzu Lastikci, "Eğer ekonomi krize girdiyse bunun sebebi EYT'li emekliler değil. Krizin sebebini, kur korumalı mevduata ayrılan trilyonlarda arayın. Hazine garantili yapılan projelerde arayın. 13 milyon sığınmacıya ödenen ödeneklerde arayın" dedi.

EYT-EF üyeleri, bugün Kadıköy İskelesi önünde eylem yapıldı. Eyleme çok sayıda emekli sendikası ve siyasi parti temsilcisi de katıldı.

"Birleşe birleşe kazanacağız" yazılı pankartın açıldığı eylemde "EYT çözülmedi. 5000 prim kademeye, emeklilik yaşa takıldı" yazılı döviz taşındı. Hazırlanan ortak açıklamayı EYT-EF Başkanı Arzu Lastikci okudu. İktidar yetkilileri tarafından son dönemde sıkça dillendirilen EYT'nin bütçeye yük olduğu yönündeki açıklamalara tepki gösteren Lastikci, şunları söyledi:

"İktidar sahipleri tarafından EYT'li emeklilerin ekonomiye yük getirdiği ve oluşan krizlerin baş şüphelisi olarak gösterilmesini ve EYT'lileri toplumun önüne atarak, yönetemedikleri maliye ve ekonomi politikalarına kılıf olarak kurban verip günah keçisi ilan etmiştir. Son olarak da oğul Sayın Erdoğan, 'EYT bu ülke için bir felakettir' diyerek bu güzide vatanın öz evlatlarını, yıllarca ödediği primler ve verdiği emeklerle kutsal alın teri sahibi EYT'li emeklileri derinden üzmüş ve öfkelendirmiştir. Bu sözlere karşılık bizler de diyoruz ki; asıl felaket, konusu hak olan bir davada 24 yıl sonra haklarına kısmen kavuşan Türkiye Cumhuriyeti'nin öz evlatları, aziz milletin fertleri, varlığını ve emeklerini ülkesine adayan, alın teri sahibi vatanseverler için söylenen çirkin sözlerdir.

"Asıl felaket, toplumu birbirine düşman etmektir"

Asıl felaket, millete zulmeden yasaları değiştirmek yerine dayatma yolu ile adaleti gölgelemektir. Asıl felaket, milletin mağduriyetini çözmek değil; popülizm diyerek muhalefeti de içine alan popülizm söylemler geliştirmektir. Asıl felaket, EYT'lilerin yıllarca ödediği primleri inkar etmek, sanki bir lütuf verilmiş gibi ahkam kesmektir. Asıl felaket, EYT'lileri kullanarak diğer tüm mağdurlara kapıyı kapatmaktır. Asıl felaket, analarının ak sütü gibi helal hakları mundar etmeye çalışmaktır. Asıl felaket, mezarda emeklilik sistemi ile zaten karanlık bir geleceğe mahküm ettikleri gencecik fidanları kandırmaktır. Asıl felaket, toplumu birbirine hedef göstererek kırdırmak, düşman etmektir. Asıl felaket, yönettikleri politikalarda başarısız olup, çıkan krizlere sebep kurban seçip topluma algı yapmaktır. Kimse EYT'nin maaşını ödemiyor. Kendi alın teri ile bedeli yıllarca ödenmiştir. Kandırıldık mı? Evet, kandırıldık. 'Meseleyi kökten çözeceğiz' diyerek, primi eksik olan mağdurlara krediler çektirerek, eksik çıkan yasa ile emekli olamayan, bankaların hacizlerine maruz kalan 1,5 milyon insanımızın dramı ile kandırıldık. Eğer ekonomi krize girdiyse bunun sebebi EYT'li emekliler değil.

"Krizin sebebini borçlarını sildiğiniz yandaşlarda arayın"

Krizin sebebini; kur korumalı mevduata ayrılan trilyonlarda arayın. Hazine garantili yapılan projelerde arayın. 13 milyon sığınmacıya ödenen ödeneklerde arayın. Borçlarını sildiğiniz, vergi aflarını sağladığınız yandaşlarda arayın. 3-5 maaş alan bürokratlarda arayın. İşçi, emekçi ve emekliye kaynak yok deyip şaşa içinde yaşayan, yaşatılan ahalinizde arayın. EYT'lilerle uğraşıyorsunuz çünkü durmuyoruz. Hem sosyal medyada hem alanlarda verdiğimiz mücadeleden rahatsız oluyorsunuz. Yeni jenerasyon EYT'li emekliler, 14 milyon emekli büyüğünün yıllarca neler çektiğini açlığını ve sefaletini anlattı Türkiye'ye. Büyüklerinin verdikleri mücadele de yanında dağ oldu. Birbirimizin elinden tuttuk, kenetlendik. Hep birlikte emekliyi ülkenin gündemi haline getirdik. Özür diliyoruz sevgili büyüklerimiz. Geç geldik. Yıllarca hak mücadelesindeydik ancak yetişebildik. Bundan sonra hep birlikte haklarımızı alana kadar topyekün mücadele edeceğiz. Hem EYT'nin yarım kalan haklarını alana hem de emekli insanca yaşayana kadar mücadele edeceğiz."

Eyleme katılan bazı emekliler de yaşadıkları sorunları ve taleplerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

EYT\'liler Kadıköy\'de Eylem Yaptı
Kaynak: ANKA

Politika, İstanbul, Ekonomi, Kadıköy, Güncel, Hukuk, EYT, Son Dakika

Son Dakika Güncel EYT'liler Kadıköy'de Eylem Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 04:40:56. #1.12#
SON DAKİKA: EYT'liler Kadıköy'de Eylem Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement