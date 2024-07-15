Eyüpsultan'da 15 Temmuz Şehitler Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da 15 Temmuz Şehitler Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi

Hak-İş Konfederasyonu üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Eyüpsultan'da anma programı düzenledi. Programda şehit sendika üyelerinin kabirleri ziyaret edildi, Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Hak-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, 15 Temmuz'un darbe yapmak isteyenler için kırılma noktası olduğunu belirtti ve Hak-İş'in demokrasiye, milli iradeye ve milletin bekasına sahip çıktığını vurguladı.

15.07.2024 13:02
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Eyüpsultan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu üyeleri, 15 Temmuz Şehitler Mezarlığı'nda anma programı düzenledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu üyeleri, 15 Temmuz Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Programda şehit sendika üyeleri Ahmet Özsoy, Ali Karslı, Celalettin İbiş ve Hakan Gülşen'in kabirleri önünde Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi, mezarlarına karanfil ve gül bırakıldı.

Hak-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimi döneminde sendika olarak demokrasiden yana tavır aldıklarını söyledi.

Darbecilere karşı koyarak kanlı bir destan yazıldığını belirten İluk, " Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimi olan 15 Temmuz, bundan sonra darbe yapmak isteyenler için kırılma noktası olmuştur. 15 Temmuz gecesi eli kanlı hainlerin alçakça saldırıları, aziz milletimizin imanlı göğsünde yok olmuştur." diye konuştu.

İluk, şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak demokrasimize, milli irademize, milletimizin bekasına sahip çıkmayı; ekmeğimize, aşımıza çevremize, ailemize sahip çıkmakla eş görüyoruz. Hak-İş bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye'nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan hain saldırılarla mücadele etmiş, 15 Temmuz gecesi sokağa ilk çıkan, canını ortaya koyan bir tutum sergilemiştir."

Hak-İş'in 15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm sendika ve teşkilatlarıyla milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını ortaya koyduğunu belirten İluk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletimizi meydanlara davet etmesiyle sendika üyelerimizle beraber meydanları doldurduk. 15 Temmuz hain darbe girişimine ve darbecilere karşı tek vücut olan milletimiz, tarih boyu unutulmayacak kanlı bir destan yazmıştır." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA

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