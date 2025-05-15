Eyüpsultan'da 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlamaları, Eyüpsultan'da "Gençlik Yürüyüşü" ile başladı. Yürüyüş öncesinde Eyüpsultan Hükümet Konağı önünde resmi bir tören yapıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu.

Törenin ardından başlayan yürüyüşe Eyüpsultan İlçe Kaymakamı Aslan Yurt, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selattin Temiz, Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü öğrencileri, ilçe genelindeki okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Bandonun çaldığı coşkulu marşlar eşliğinde yapılan yürüyüş, Eyüpspor Stadı önünden başlayarak; Fahri Korutürk Caddesi üzerinden Eyüpsultan Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı önünde sona erdi.