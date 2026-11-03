Eyüpsultan'da 2 iş yerini su basan esnaf tramvay inşaatı hatasını öne sürdü - Son Dakika
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Eyüpsultan'da 2 iş yerini su basan esnaf tramvay inşaatı hatasını öne sürdü

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Eyüpsultan\'da 2 iş yerini su basan esnaf tramvay inşaatı hatasını öne sürdü
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Eyüpsultan\'da 2 iş yerini su basan esnaf tramvay inşaatı hatasını öne sürdü
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Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sonrası Eyüpsultan Bulvarı'ndaki 2 iş yeri ile bazı bodrum katlarını su bastı. İşletme sahibi Aytaç Uzunlar, 600-700 bin liranın üzerinde zararı olduğunu belirterek bunun tramvay inşaatındaki yüklenici firma hatasından kaynaklandığını öne sürdü.

EYÜPSULTAN'da gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. İş yerinde hasar oluşan işletme sahibi Aytaç Uzunlar, "Akşam çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felaketin asıl sebebi şiddetli sağanak değil, yolumuzdaki tramvay inşaatından dolayı. Yüklenici firmanın hatasından dolayı lağım suyunun alttan patlaması sonucu bu çileyi yaşadık" diyerek zararlarının karşılanmasını istedi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Eyüpsultan'da hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Eyüpsultan Bulvarı'nda bulunan 2 iş yerini ve bazı bodrum katlarını su bastı. İş yerlerine dolan su nedeniyle içeride bulunan ürünlerin bir kısmı zarar gördü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla iş yerlerini temizlemeye çalıştı. Vatandaşlar, yaşanan mağduriyetin cadde üzerinde devam eden tramvay inşaatı çalışmaları sırasında yapılan hata nedeniyle kaynaklandığını öne sürdü.

'YÜKLENİCİ FİRMANIN HATASINDAN DOLAYI BU ÇİLEYİ YAŞADIK'

İş yerindeki bazı ürünlerin kullanılamaz hale geldiğini belirten işletme sahibi Aytaç Uzunlar, "Akşam çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felaketin asıl sebebi şiddetli sağanak değil, yolumuzdaki tramvay inşaatından dolayı. Yüklenici firmanın hatasından dolayı lağım suyunun alttan patlaması sonucu bu çileyi yaşadık. Perişan olduk. Bunun masrafını kim tazmin edecek? Bilmiyoruz. Raporlar tutuldu ama elimizden ne geliyorsa hakkımızı aramaya çalışacağız. Bu kazı başladığından beri ikinci oluyor. 5 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim tamamen kazı çalışmasından dolayı böyle oldu. Günlerce temizlemeyle bitmez. Tahmini 600-700 bin liranın üzerinde zararımız var. İçeride buzdolabı, çamaşır makinesi, çekyat hepsi atılacak" dedi.

'APARTMANIN İÇİ KANALİZASYON SUYU DOLU'

Kanalizasyon sularının apartmana dolduğunu ve mağdur olduklarını ifade eden Meriç Özsarıgül, "Saat 21.00 gibi orta şiddetli bir yağmur başladı. Komşu Aytaç Ağabey kapının önünü süpürmeye çalışıyordu. Su buraya doluyordu. Sağanak yağdı ama önceki yağışlarla alakası yok. Sonra bir baktım hengame var. Komşular kapıyı çaldı 'aşağıyı su basıyor' dediler. Yukarıdaki çalışmanın yapıldığı yerden kanal komple buraya doluyor. Caddenin yukarı kısmında ve karşı tarafta bir şey yok. Burada yaklaşık 1 aydır çalışma yapılıyor. Çalışmanın yapılışını herkes biliyor palas pandıras bir süreç var burada. Dün akşam apartmana kanalizasyon suyu bastı. İtfaiye, polis, zabıtayı aradık. Elektrik kesildi. Sebebi de apartman yaklaşık bir buçuk metre suyun altındaydı. İtfaiye 'isterseniz tahliye edelim' dedi. Sonrasında İSKİ geldi. Bir araç getirdiler elektrikliymiş, apartmanda da elektrik yok. Haliyle suyu çekemediler. Dün akşam saat 22.00'den itibaren elektriğimiz yok. Ara ara suyumuz gidip geliyor. Apartmanın içi kanalizasyon suyu dolu. Çocuklar var, bebekler var, benim eşim hamile. Hijyen konusunda da burası rezalet durumda ve biz kendimiz uğraşıyoruz. Sürekli İSKİ'yi arıyoruz sabah 08.00'den beri saat 12.00 oldu yeni çalışmaya başladılar" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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