Eyüpsultan'da Aile Katliamı: 4 Kişi Silahla Öldürüldü - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Aile Katliamı: 4 Kişi Silahla Öldürüldü

Eyüpsultan\'da Aile Katliamı: 4 Kişi Silahla Öldürüldü

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki B.Y., ailesiyle birlikte yaşadığı evde annesi, babası, kardeşi ve babaannesini silahla öldürdükten sonra kaçtı. Olayın ardından Bursa'da yakalanan B.Y.'nin evden çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

31.01.2025 19:24  Güncelleme: 19:26
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EYÜPSULTAN'da B.Y. (17), yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (42), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürerek kaçtı. B.Y., Bursa'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi. Şüpheli B.Y.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra evden çıkarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan 3'üncü katında yaşandı. İddiaya göre, işten eve dönen Sevinç İnce (37), eve girdiği sırada koridorda abisi Mehmet Yenigün'ü, diğer odalarda annesi Fatma İnce, yengesi Aysun Yenigün ve üst katta da yeğeni Zilan Yenigün'ü yerde kanlar içinde yatarken buldu. İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde 4 kişin de tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlerken polis, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Katliamı haber alıp gelen ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. 4 kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

BURSA'DA YAKALANDI

Olay yerindeki çalışmalarını genişleten polis, Mehmet ile Aysun Yenigün çiftinin küçük yaştaki çocukları B.Y.'nin de kayıp olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerde Bursa'da olduğu tespit edilen şüpheli B.Y., gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

ZİYNET EŞYASI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ve bir miktar ziynet eşyası ile para ele geçirildi. Ele geçirilen silahın ucunda ise susturucu kullanmak için takılan namlu kapağı olduğu öğrenildi. B.Y.'nin ilk ifadesinde babasıyla tartıştığını, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

BİNADAN ÇIKIŞI KAMERADA

Şüphelinin cinayeti işledikten sonra binadan çıktığı anlar sokaktaki başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.Y.'nin apartmandan çıktıktan sonra yürüyerek kaçtığı görülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Aile Katliamı: 4 Kişi Silahla Öldürüldü - Son Dakika

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