Eyüpsultan'da tramvay hattı çalışmasında sökülen ağaçlara çevredekiler tepki gösterdi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da tramvay hattı çalışmasında sökülen ağaçlara çevredekiler tepki gösterdi

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Eyüpsultan\'da tramvay hattı çalışmasında sökülen ağaçlara çevredekiler tepki gösterdi
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Eyüpsultan\'da tramvay hattı çalışmasında sökülen ağaçlara çevredekiler tepki gösterdi
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Eyüpsultan'da tramvay hattı çalışmaları kapsamında Eyüpsultan Bulvarı'ndaki ağaçlar iş makineleriyle söküldü. İBB ağaçların Başakşehir'de muhafaza edilip çalışmalar bitince yeniden dikileceğini duyururken çevredekiler sökümde ağaçların zarar gördüğü gerekçesiyle tepki gösterdi.

EYÜPSULTAN'da yapımı devam eden Bayrampaşa- Eyüpsultan Tramvay Hattı çalışmaları kapsamında, Eyüpsultan Bulvarı'ndaki ağaçlar iş makineleriyle söküldü. Ağaçların söküm sırasında zarar gördüğünü belirten çevredekiler tepki gösterdi.

Eyüpsultan Bulvarı'nda tramvay hattı çalışmaları nedeniyle ağaçların taşınması için yaklaşık bir hafta önce çalışma başlatıldı. İlk olarak ağaçların dalları budandı. Daha sonra iş makineleriyle yerlerinden sökülen ağaçlar kamyonlara yüklendi. İBB'den yapılan açıklamada ağaçların Başakşehir'de muhafaza edileceği ve çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden dikileceği duyurulurken söküm sırasında ağaçların zarar gördüğünü belirten çevredekiler uygulamaya tepki gösterdi.

'AĞAÇLARI TEK TEK SÖKÜYORLAR'

Esnaf İbrahim Porcu, "Burada herhalde tramvay çalışmasından ötürü yol çalışması yapıyorlar ama Eyüpsultan Bulvarı'nın en güzel yoludur burası. Ağaçları tek tek söküyorlar. Başka yere ekileceği söyleniyor ama çok da önemli mi, onu da bilmiyorum. Çok da ihtiyaç mı, onu da bilmiyorum tabii ki ama güzelim ağaç. Yaklaşık 40-50 yaşında olan ağaçlardı. Burada esnafız biz. İster istemez dükkanda kepenkler kapanıyor. İş akışımıza da etki ediyor ama işin en üzücü tarafı ağaçların sökülmesi tabii ki de" diye konuştu.

'BU AĞAÇLARIN HİÇBİRİ GERİ DÖNMEZ BURAYA'

Mahalleli Engin Gür, "Doğma büyüme buralıyım, 40-50 senedir burada oturuyorum. Birincisi buranın tramvaya ihtiyacı yok. Çünkü burada zaten minibüsler sabah ve akşam yoğunluğu var, onun dışında hiçbir yoğunluk yok. Burada tramvay gelin, çekin; günde bir yolcu, iki yolcuyla Bayrampaşa yapacak. Tramvay hesabına ağaçların hepsini söktü. Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı'nın önünde böyle ağaçlar var, herkes oraya gidiyor yürüyüş yapmak için. Aynı, yazın burası çok harika oluyor, ağaçlar Eyüpsultan'a doğru. Buradan tramvay nereye gidecek? Yaptıkları proje şu: o işin yalanı. Önce ağaçları kuş gibi budadılar sonra da kökünün yarısıyla aldılar, götürüyorlar. Ağaçların hiçbiri geri dönmez buraya. 40 yıllık, 50 -60 yıllık ağaç. Sen onun köküne zarar verdiğin zaman geri döner mi?" dedi.

Kaynak: DHA
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