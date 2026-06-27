Ezine\'deki Yangın Uçağının Zorlu Anları

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde dün tarım arazisinde çıkan yangına müdahale sırasında denizden su alan yangın söndürme uçağının olumsuz hava şartları nedeniyle yeniden havalanamadığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Ezine ilçesi Çamoba köyü yakınlarında dün saat 14.30 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Yangına havadan 5 uçak, 2 helikopter, karadan ise 11 arazöz, 3 itfaiye aracının müdahalesi sonucu alevler saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden bir uçak ise denizden su aldığı sırada olumsuz hava şartları nedeniyle yeniden havalanamadı. Uçak, ekipler tarafından kıyıya yanaştırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yangın uçağının denizden su aldıktan sonra kalkış yapamadığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde uçağın deniz yüzeyinde ilerlediği ve havalanamayınca kıyıya yönlendirildiği anlar yer aldı.