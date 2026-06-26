Kuşadası'nda Çocuk Hırsızlar 100 Bin Lira Çaldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Çocuk Hırsızlar 100 Bin Lira Çaldı

Kuşadası\'nda Çocuk Hırsızlar 100 Bin Lira Çaldı
26.06.2026 16:27
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İki çocuk, Kuşadası'ndaki marketten 100 bin liralık ürün çaldı. Hırsızlık anları kamerada kaydedildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde bir markete giren çocuk yaştaki 2 şüpheli, yaklaşık 100 bin lira değerindeki ürünleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken çocukların rahat tavırları dikkat çekti.

Olay, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Yılancıburnu Caddesi üzerinde bulunan bir markette gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep A.'ya ait markete saat 03.00 sıralarında gelen iki şüpheli, iş yerinin kapalı olmasını fırsat bildi. Marketin arka kapısının kilidini açarak içeri giren şüpheliler, raflarda bulunan alkol ürünleri, dondurma, çikolata ve çeşitli gıda ürünlerini çaldı. Adeta dinlene dinlene hırsızlık yapan şüpheliler daha sonra çaldıkları eşyaları bir çantaya doldurarak motorla götürdüler. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık anlarında şüphelilerin rahat tavırları, kıymetli olan ürünleri bulduklarında birbirlerine 'çak' yapmaları dikkat çekti.

Çalınan ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi.

Sabah iş yerini açmak için markete gelen Recep A., arka kapının açık olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde çok sayıda ürünün yerinde olmadığını gören işletme sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda iki kişinin markete girerek ürünleri alıp iş yerinden ayrıldığı görüldü.

İşletme sahibinin ihbarı üzerine olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alınırken, hırsızlık anları kameralar tarafından anbean kaydedildi. Soruşturmanın devam ettiği olayda şüphelilerin hırsızlık anındaki konuşmalarında çaldıkları yiyecek ve alkollü içecekleri 'yarın okula götürelim' demelerinden çocukların öğrenci olduğu tahmin ediliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda Çocuk Hırsızlar 100 Bin Lira Çaldı - Son Dakika

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