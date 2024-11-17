F-4E Phantom II'nin 50. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

F-4E Phantom II'nin 50. Yılı Kutlandı

F-4E Phantom II\'nin 50. Yılı Kutlandı

Eskişehir 1'inci Ana Jet Üssü, F-4E Phantom II savaş uçağının Türk Hava Kuvvetleri'ne katılışının 50. yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Programda Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, uçuş gösterisi yaptı ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

17.11.2024 15:27  Güncelleme: 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİŞEHİR 1'inci Ana Jet Üssü Komutanlığı, F-4E Phantom II savaş uçağının Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılışının 50'nci yılı etkinliklerinde, 480'i yabancı, 800 havacılık fotoğrafçısı ile basın mensuplarına ev sahipliği yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, uçuş yapan 4 adet F-4E Phantom II savaş uçağına, gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda ise Atatürk resminin olduğu F-4E Phantom II uçakla liderlik yaptı.

F-4E Phantom II savaş uçağının Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılışının 50'nci yılı nedeniyle Eskişehir 1'inci Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda etkinlik düzenlendi. Programa Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Hava Muharip Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, askeri erkanın yanı sıra 480'i yabancı 800 kadar havacılık fotoğrafı ile basın mensupları yer aldı.

1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığı'na (Panter Filo) bağlı 5 F-4E Phantom II savaş uçağı arka arkaya havalanarak Eskişehir semalarında uçuş yaptı. 4 savaş uçağına, gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı uçakla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu liderlik yaptı. Üsse iniş yapan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun kullandığı uçağı yerde, F-4E Phantom II uçağının Türkiye'ye ilk geldiği dönemde Filo Komutanı olarak görev yapan emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ergin Celesin'in yanı sıra protokol üyeleri karşıladı. Kadıoğlu ve beraberindekiler, F-4E Phantom II uçağının 50'nci yılı anısına hazırlanan yakıt drobunu imzaladı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, F-4E Phantom II uçağının 2 Eylül 1974'te ilk uçuşunu Eskişehir semalarında yaptığını ifade ederek, "Ben 13 yaşındayken ilk F-4E'leri havada gördüm. O zaman şöyle dua ettim; 'Allah'ım beni bu uçakların içerisinde uçurmayı nasip et. Başka da bir şey istemiyorum' Allah bana 3 bin saat bu uçakların içinde uçmayı nasip etti. Buna vesile olan sayın komutanımıza borçluyum. Hava Kuvvetleri'ne emeği geçen sayın komutanlarımıza büyük minnet borcu duyuyoruz. Hava Kuvvetleri bu günlere, onların emekleri sayesinde geldi. Şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

Programa katılanlar etkinliklerin ardından F-4E Phanton II savaş uçakları önünde hatıra fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

Türk Hava Kuvvetleri, Yerel Haberler, Etkinlikler, Orgeneral, Eskişehir, Havacılık, Kadıoğlu, Savunma, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel F-4E Phantom II'nin 50. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:27 Demokrat Partisi kongresinde büyük gerginlik Demokrat Partisi kongresinde büyük gerginlik
15:15 Beylikdüzü’nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı Beylikdüzü'nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı
13:03 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
16:18 Türkiye’de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, “Dünyanın En İyi Turizm Köyü“ seçildi Türkiye'de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:33 Bursa’da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı Bursa'da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 16:01:44. #1.11#
SON DAKİKA: F-4E Phantom II'nin 50. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.