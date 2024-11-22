Fahreddin Paşa Anıldı - Son Dakika
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Fahreddin Paşa Anıldı

Fahreddin Paşa Anıldı

Fahreddin Paşa, Medine'yi savunmasıyla anıldı; hayatına dair ibretler vurgulandı.

22.11.2024 16:20
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Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu ve 400 yıl Osmanlı Devleti'ne bağlı kalan Medine'yi, İngiliz destekli isyancılara karşı savunan Fahreddin Paşa (Ömer Fahreddin Türkkan) vefatının 76. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Aşiyan Mezarlığı'ndaki törende, Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AA muhabirine, Fahreddin Paşa'nın Türk tarihinde çok yönlü, kahraman, güçlü karakterli ve yokluklar içinde destan yazan komutanlardan biri olduğunu söyledi.

Fahreddin Paşa'nın, farklı cephelerdeki başarısını, destan gibi anlatılan Medine Müdafaası ile taçlandırarak tarihin unutulmazlar kervanında yerini aldığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Fahreddin Paşa, elinde kalan az sayıdaki kuvvetle hem çöl yolunu hem de Medine'yi müdafaaya devam etmiş, hiçbir yerden yardım alamadan açlık ve hastalıklarla da mücadele ederek şehri savunmuştur. Bu güç şartlara rağmen Fahreddin Paşa, şehrin müdafaasına devam etti. Hatta kuşatmadan önce kaleyi tahliye etmesini teklif eden İstanbul hükümetine, 'Medine Kalesi'nden Türk bayrağını kendi elimle indiremem, mutlaka tahliye edecekseniz buraya başka bir kumandan gönderin.' cevabını vermiştir. Fahreddin Paşa, 'Takdir-i ilahi, rıza-yı peygamberi ve irade-i padişahi şeref-müteallik oluncaya kadar Medine müdafaası devam edecektir.' diyerek, İngilizler ile isyancılara teslim olmaktansa kendisini feda edeceğine dair yemin etmiştir. Sonuna kadar da sözüne sadakat göstermiş, en sonunda kendi ekibinin de hilesiyle teslim alınmıştır."

Fahreddin Paşa'nın hayatının ibretlerle dolu olduğunu belirten Yılmaz, onun hayatının tekrar tekrar okunup üzerinde düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Törene, Fahreddin Paşa'nın torunu Ömer Fahrettin Türkkan'ın yanı sıra İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür yardımcıları Mümin Yıldıztaş, İdris Serçe, Ahmet Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

Fahreddin Paşa kimdir?

Rusçuk'ta 1868 yılında doğan ve 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası ailesiyle İstanbul'a yerleşen Fahreddin Paşa, "Medine Müdafii", "Medine Kahramanı", "Çöl Kaplanı" gibi ünvanlarla biliniyor.

Askeri okul mezunu Fahreddin Paşa, Balkan Savaşı'nda önemli başarılar göstererek, Edirne'nin geri alınmasını sağladı. 1. Dünya Savaşı'nda miralay rütbesiyle Musul'da görev yapan Fahreddin Paşa, 1915'te Urfa ve çevresindeki Ermeni ayaklanmalarını bastırdı.

Fahreddin Paşa, 28 Mayıs 1916'da İngilizlerle anlaşan Mekke Şerifi Hüseyin'in isyana hazırlandığı haberinin alınması üzerine, 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa tarafından Medine'ye gönderildi.

Elindeki kısıtlı imkanlarla Medine'yi 2 yıl 7 ay boyunca müdafaa eden Fahreddin Paşa, herhangi bir yağmaya karşı Medine'de Hazreti Muhammed'in mezarında bulunan mukaddes emanetleri 2 bin askerin koruması altında İstanbul'a gönderdi.

İngilizler tarafından "Türk Kaplanı" olarak adlandırılan Fahreddin Paşa, savaş esiri olarak önce Mısır'a gönderildi, ardından Malta'ya sürgün edildi.

Milli Mücadele'ye katılmak için 24 Eylül 1921'de Ankara'ya gelen Fahreddin Paşa, 9 Kasım 1921'de TBMM'nin Kabil Büyükelçiliğine tayin edildi. Türk-Afgan dostluğunun gelişmesinde önemli rol oynayan Fahreddin Paşa, 12 Mayıs 1926'da görevinin sona ermesi üzerine yurda döndü.

Fahreddin Paşa, 1936'da Türk Silahlı Kuvvetlerinden tümgeneral rütbesiyle emekliye ayrıldı.

22 Kasım 1948'de vefat eden Fahreddin Paşa'nın cenazesi, vasiyeti üzerine Rumelihisarı Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, istanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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