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Faruk Koca, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakeme saldırdıktan sonra AK Parti üyeliğinden istifa etti - Son Dakika
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Faruk Koca, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakeme saldırdıktan sonra AK Parti üyeliğinden istifa etti

MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, hakeme saldırdıktan sonra AK Parti üyeliğinden istifa etti. AK Parti Merkez Disiplin Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle sevk edilen Koca, istifasını dilekçeyle Parti Genel Merkezine iletti.

Faruk Koca, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakeme saldırdıktan sonra AK Parti üyeliğinden istifa etti
14.12.2023 - 18:33,  Güncelleme: 18:34
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MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maç sonrası hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti üyeliğinden istifa etti.

AK Parti üyesi Koca'nın, 12 Kasım Salı günü yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevkine karar verildi.

Koca, parti tüzüğünün 117'nci maddesinin 1'inci fıkrası gereğince, "tüzük ve programa, demokrasi, insan hakları, hukukun evrensel temel kural ve normlarına aykırı faaliyetlere katılmak, destek olmak veya bizzat aykırı eylem ve işlemlerde bulunmak" isnadıyla MDK'ye sevk edildi.

Kurul tarafından, Faruk Koca'nın savunmasının alınması için tebligat gönderildi.

Bunun üzerine, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Koca, avukatları aracılığıyla AK Parti üyeliğinden istifasını içeren dilekçeyi Parti Genel Merkezine ulaştırdı.

Bu nedenle, MDK'nin Koca hakkında herhangi bir karar vermesine gerek kalmadı.

Kaynak: AA
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