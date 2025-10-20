Fas, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
Fas, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı Kazandı

Fas, 20 Yaş Altı Dünya Kupası\'nı Kazandı
20.10.2025 11:44
Fas, Arjantin'i 2-0 yenerek tarihinde ilk kez FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Fas, Arjantin'i yenerek, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazandı. Şili'de gerçekleştirilen final maçında rakibini 2-0 mağlup eden Fas, tarihinde ilk kez FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Skoru belirleyen goller, Faslı oyuncu Yasir Zebiri tarafından maçın 12. ve 29. dakikalarında atıldı. Fas, Arap ülkeleri arasında da ilk kez FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanan ülke oldu.

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Karşılaşmanın galibiyetle sonuçlanmasının ardından Faslılar, başkent Rabat başta olmak üzere çok sayıda kentte sokaklara ve meydanlara çıkarak galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı. Fas; İspanya, Brezilya, Meksika, Güney Kore, ABD ve Fransa'yı yenerek finale yükselmişti.

Kaynak: AA

