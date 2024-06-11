Fas Başbakanı Gazze'deki insani dramın son bulması için yardım çağrısı yaptı - Son Dakika
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Fas Başbakanı Gazze'deki insani dramın son bulması için yardım çağrısı yaptı

Fas Başbakanı Gazze\'deki insani dramın son bulması için yardım çağrısı yaptı

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Gazze'deki insani dramın son bulması için yardım girişinin sağlanması adına acil harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Ahnuş, Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde düzenlenen 'Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı'nda konuştu. Gazze'ye yönelik ablukanın sürmesine ve insani yardım girişinin engellenmesine tepki gösteren Ahnuş, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgesi olan Gazze'de yaşamanın cehenneme döndüğünü vurguladı. Ahnuş ayrıca BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) önemine işaret ederek, Ajansın engelsiz bir şekilde kendisine verilen görevi yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi.

11.06.2024 17:47
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Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Gazze'deki insani dramın son bulması için yardım girişinin sağlanması adına acil harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Ahnuş, Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde düzenlenen "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı"nda konuştu.

Ahnuş, "Gazze'de olup biten, bölgedeki durumun fecaati hakkındaki raporlar ya da geniş çaplı yıkım ve sivil kurbanlara ilişkin korkunç sayılar değil, 2,3 milyon Filistinlinin tahammülü mümkün olmayan şartlarda yaşıyor olmasıdır ki bu benzeri görülmemiş gerçek bir dramdır." dedi.

Gazze'ye yönelik ablukanın sürmesine ve insani yardım girişinin engellenmesine tepki gösteren Ahnuş, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgesi olan Gazze'de yaşamanın cehenneme döndüğünü vurguladı.

Ahnuş ülkesinin Filistinlilere desteğe ve yardıma hazır olduğunu belirterek, "Askeri çözümler barış ve istikrarı kesinlikle getirmeyecektir." dedi.

Ahnuş ayrıca BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) önemine işaret ederek, Ajansın engelsiz bir şekilde kendisine verilen görevi yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi.

Ürdün ve Mısır'ın BM işbirliğiyle düzenlediği "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı"nda, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ndeki insani felakete tepkisini güçlendirmenin yollarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Ürdün, Gazze, Fas, Orta Doğu, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas Başbakanı Gazze'deki insani dramın son bulması için yardım çağrısı yaptı - Son Dakika

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