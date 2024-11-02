Fas, Irak'tan Çiftçilerine Tazminat Talep Etti - Son Dakika
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Fas, Irak'tan Çiftçilerine Tazminat Talep Etti

Fas, Irak'taki çiftçilerinin savaş nedeniyle uğradığı zararlar için ortak komite kurulmasını sağladı.

02.11.2024 00:16
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Fas, Birinci ve İkinci Körfez Savaşları'nın başlamasından sonra Irak'ta çalışmaları sırasında uğradıkları zararlar nedeniyle Bağdat'tan tazminat talep eden Faslı çiftçilerin dosyasını incelemek üzere Irak'la ortak bir komite kurulması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) parlamento bloğunun konuya ilişkin soru önergesine yazılı olarak cevap verdi.

Burita, Fas'ın Bağdat Büyükelçiliği'nin Ocak 2023'te yeniden açılmasıyla birlikte bu dosyayı Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'na sunduklarını dile getirdi.

Bakan Burita, Iraklı yetkililerin olumlu yanıt verdiğini ve bu sorunu çözmek için Fas-Irak ortak bir komite kurulması önerisinde bulunduğunu aktardı.

Burita, Fas-Irak ortak komitesinin Fas tarafını oluşturarak Irak tarafına da bu konuda bilgi verdiklerini, komite oluşumunu hızlandırmaları ve Bağdat'ta yapılacak ortak komite toplantıları için tarih belirlemelerini istediklerini dile getirdi.

Bakan Burita, Dışişleri Bakanlığının etkilenen çiftçileri içeren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çeşitli toplantılar düzenlediğini ve savaş sonucu uğradıkları zarara çözüm bulunması ve Iraklı yetkililere müdahale edilerek tazminat talep edilmesi yönündeki taleplerinin dinlendiğini belirtti.

Rabat ile Bağdat arasında 1981 yılında imzalanan protokol anlaşmasıyla bir grup Faslı çiftçi, aileleriyle birlikte toprak ıslahı ve kullanımı alanında çalışmak üzere Irak'a gönderilmişti.

Bu çiftçiler, birinci (1980-1988) ve ikinci Körfez Savaşları (1990-1991) sırasında Irak'tan ayrılmak zorunda kaldıktan sonra ıslah ettikleri topraklar ağır hasara maruz kalmış ve iş kaybına uğramışlardı. Çiftçiler, savaşın dayattığı zorlu güvenlik ve ekonomik koşullar nedeniyle, iş sözleşmelerinde belirtilenlere göre uğradıkları zararın tazminini talep ediyorlar.

Kaynak: AA

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