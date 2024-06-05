Fas\'ta Alkol Zehirlenmesi Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti

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Fas'ta alkol zehirlenmesi nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Halid Eyt Talib, parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisinde bakanların sorgulandığı bir oturumda konuştu.

Talib, "Kuneytıra iline bağlı Sidi Alal Tazi bölgesinde dün tüketime uygun olmayan alkollü maddenin kullanılması sonucu bir olay yaşandı. Olay 7 kişinin hayatını kaybetmesine, 82 kişinin zehirlenmesine yol açtı." dedi.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bakan Talib, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Fas resmi ajansı MAP'ta dün yayınlanan haberde, jandarma teşkilatı tarafından yürütülen araştırma ve soruşturmanın, Sidi Alal Tazi bölgesindeki alkol zehirlenmesi olayına karışan iki kişinin kimliğinin tespit edilmesiyle sonuçlandığı ve bu şahısların gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Olaya ilişkin soruşturmanın yetkili savcılığın gözetiminde yürütüldüğü ifade edilmişti.