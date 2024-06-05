Fas'ta Alkol Zehirlenmesi Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fas'ta Alkol Zehirlenmesi Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Fas\'ta Alkol Zehirlenmesi Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Fas'ta Kuneytıra iline bağlı Sidi Alal Tazi bölgesinde tüketime uygun olmayan alkollü maddenin kullanılması sonucu meydana gelen olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 82 kişi ise zehirlendi. Fas Sağlık Bakanı Halid Eyt Talib, olaya ilişkin üzüntüsünü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Araştırma ve soruşturma sonucunda olaya karışan iki kişinin kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

05.06.2024 00:13
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Fas'ta alkol zehirlenmesi nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Halid Eyt Talib, parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisinde bakanların sorgulandığı bir oturumda konuştu.

Talib, "Kuneytıra iline bağlı Sidi Alal Tazi bölgesinde dün tüketime uygun olmayan alkollü maddenin kullanılması sonucu bir olay yaşandı. Olay 7 kişinin hayatını kaybetmesine, 82 kişinin zehirlenmesine yol açtı." dedi.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bakan Talib, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Fas resmi ajansı MAP'ta dün yayınlanan haberde, jandarma teşkilatı tarafından yürütülen araştırma ve soruşturmanın, Sidi Alal Tazi bölgesindeki alkol zehirlenmesi olayına karışan iki kişinin kimliğinin tespit edilmesiyle sonuçlandığı ve bu şahısların gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Olaya ilişkin soruşturmanın yetkili savcılığın gözetiminde yürütüldüğü ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta Alkol Zehirlenmesi Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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