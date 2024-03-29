Fas'ta Filistin'e Destek Gösterisi

Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne dayattığı açlığa son verilmesi ve Filistinlilerin yerinden edilmesinin durdurulması talebiyle gösteri düzenledi.
Filistin'i Destekleme Fas Cephesi ve Filistin için Ulusal Eylem Grubunun çağrısıyla Kuneytra, el-Cedide, Sidi Yahya ve Beni Melal kentlerinde, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana bombardıman ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne destek gösterisi yapıldı.
Filistin halkına destek sloganları atan Faslılar, "Nehirden denize Filistin" sloganıyla düzenlediği eylemde, İsrail'in Gazze halkına dayattığı açlığın son bulmasını talep etti.
Uluslararası toplumdan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak ve Filistinlilere karşı izlediği aç bırakma ve yerinden etme siyasetinden vazgeçmesi için, hareket geçmesi istenen eylemde, Gazze'ye yardımların ulaştırılması için çağrıda bulunan göstericiler, "Filistin'i terk etmeyeceğimize Yüce Allah'a yemin ederiz" sloganları attı.
Göstericiler, "Ey Müslümanlar, ey özgür insanlar, Mescid-i Aksa bizi çağırıyor" ve "Fas halkı, Mescid-i Aksa'yı destekliyor" ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 598 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 454 Filistinli hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Fas'ta Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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