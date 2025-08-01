Fas'ta Gazze Destek Gösterileri

Fas'ta binlerce kişi İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı ve aç bırakma politikasını protesto etti.

Filistin'i Destekleme Cephesi başta olmak üzere ülkedeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla pek çok kentte düzenlenen Gazze'ye destek gösterileri 87'nci haftasında da devam etti.

Kazablanka, Tatvan, Tanca, İnziken ve Vecde kentlerindeki gösterilerde Faslılar, Gazze'deki Filistinlilerin maruz kaldığı açlık politikasını tasvir eden görsellerin yanı sıra Filistin bayrakları taşıdı.

Göstericiler, "Gururlu Gazze'ye Fas'tan selamlar olsun" ve "Fas'tan Filistin'e kadar tek halkız" şeklinde Filistin'i destekleyen sloganlar attı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı yıkıcı saldırıların ardından Fas'ın birçok şehrinde Gazze'ye destek gösterileri düzenleniyor.