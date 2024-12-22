Fas'ta Gazze İçin Protesto

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Faslılar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına karşı protesto düzenledi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Filistin'i Destekleme Cephesi tarafından Vecde ve Bin Süleyman kentlerinde düzenlenen gösterilerde Faslılar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımı kınadı.

"Fas halkı normalleşmeyi reddediyor", "Toprak bizimdir" ve "Hepimiz feda olalım, Gazze dirençli" şeklinde sloganlar atan Faslılar, Filistin bayrakları taşıdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 227 Filistinli öldü, 107 bin 573 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.