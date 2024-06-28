Fas'ta Gazze Şeridi'yle Dayanışma Eylemi - Son Dakika
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Fas'ta Gazze Şeridi'yle Dayanışma Eylemi

Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen Gazze Şeridi'yle dayanışma eylemine katılan yüzlerce kişi, Filistinlilerin aç bırakılmamasını ve katledilmemesini istedi. Ümmet'in Sorunlarını Destekleme Kurumu'nun çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, İsrail'e baskı yaparak Gazze'deki sivillerin korunmasını ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine son verilmesini talep etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybederken, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

28.06.2024 11:31
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Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen Gazze Şeridi'yle dayanışma eylemine katılan yüzlerce kişi, "Filistinlilerin aç bırakılmamasını ve katledilmemesini" istedi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet'in Sorunlarını Destekleme Kurumunun çağrısıyla yüzlerce kişi, ülkenin kuzeyindeki Tanca kentinde bir araya geldi.

Kentin ana caddelerinde düzenlenen yürüyüşte Gazze'deki sivillerin korunması, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine son verilmesi için İsrail'e baskı yapılması talep edildi.

İsrail'in Gazze'de Filistinliler aleyhinde yürüttüğü "soykırıma" tepki gösteren göstericiler, Gazze'ye destek için "Fas'tan onurlu Gazze'ye selam olsun", "Fas ve Filistin iki değil, tek halk" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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